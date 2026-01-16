Ce transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off - Antena Sport

Steaua București se pregătește pentru sprintul spre play-off-ul Ligii a II-a. „Militarii” ocupă momentan poziția a opta în clasament, cu 30 de puncte, și mai au de jucat, pe rând, cu Voluntari (în deplasare), CSM Slatina (acasă), Afumați (d) și Politehnica Iași (a).

Steliștii se antrenează în Ghencea, iar între 19 și 30 ianuarie vor avea un cantonament în propriul complex. Apoi, până la startul sezonului, vor disputa cinci meciuri amicale, cu AFC Câmpulung Muscel (30 ianuarie), CS Dinamo (4 februarie), CSM Alexandria (7 februarie), Balș (11 februarie) și Chindia Târgoviște (14 februarie).

Ce transferuri vrea Daniel Oprița

Deocamdată, Steaua nu a făcut niciun transfer în această iarnă, dar antrenorul Daniel Oprița a spus, pentru Antena Sport, că își dorește măcar un fundaș central, cel mai probabil din străinătate, nu din România.

Tehnicianul Stelei a comentat și situația apărătorului francez Nestorly Lumbu, care se prezintă la antrenamente deși clubul a anunțat despărțirea de el. “El se antrenează cu noi până își găsește o altă echipă. Eu nu mă mai bazez pe el“, a declarat Oprița.

“Mi-aș dori un fundaș central, ideal doi, dar e greu să găsim pe cineva care să fie și liber de contract, să ceară și un salariu mic. Pentru a putea să transferăm jucători, ar trebui mai întâi să plece cineva“, a mai spus antrenorul „militarilor”.