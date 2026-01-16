Ce transferuri vrea Daniel Oprița la Steaua și care sunt „armele” echipei în lupta pentru play-off - Antena Sport

Steaua București se pregătește pentru sprintul spre play-off-ul Ligii a II-a. „Militarii” ocupă momentan poziția a opta în clasament, cu 30 de puncte, și mai au de jucat, pe rând, cu Voluntari (în deplasare), CSM Slatina (acasă), Afumați (d) și Politehnica Iași (a).
Steliștii se antrenează în Ghencea, iar între 19 și 30 ianuarie vor avea un cantonament în propriul complex. Apoi, până la startul sezonului, vor disputa cinci meciuri amicale, cu AFC Câmpulung Muscel (30 ianuarie), CS Dinamo (4 februarie), CSM Alexandria (7 februarie), Balș (11 februarie) și Chindia Târgoviște (14 februarie).
Ce transferuri vrea Daniel Oprița
Deocamdată, Steaua nu a făcut niciun transfer în această iarnă, dar antrenorul Daniel Oprița a spus, pentru Antena Sport, că își dorește măcar un fundaș central, cel mai probabil din străinătate, nu din România.
Tehnicianul Stelei a comentat și situația apărătorului francez Nestorly Lumbu, care se prezintă la antrenamente deși clubul a anunțat despărțirea de el. “El se antrenează cu noi până își găsește o altă echipă. Eu nu mă mai bazez pe el“, a declarat Oprița.
“Mi-aș dori un fundaș central, ideal doi, dar e greu să găsim pe cineva care să fie și liber de contract, să ceară și un salariu mic. Pentru a putea să transferăm jucători, ar trebui mai întâi să plece cineva“, a mai spus antrenorul „militarilor”.
Dragoș Nedelcu și Gualda, armele Stelei în 2026
Altfel, Oprița e mulțumit de cum arată linia de mijloc a echipei și spune că așteaptă multe de la Álex Gualda și Dragoș Nedelcu.
“Noi am adus mereu jucători buni din Spania, Rober Sierra, Nacho Heras, Rubio. Gualda a avut mici probleme în tur, însă el are calitate, e asemănător cu Sierra, doar că un pic mai tânăr.
Dragoș Nedelcu are multă calitate și poate evolua și ca fundaș central. Îl avem și pe Nicolas Popescu la mijloc, așa că suntem acoperiți în această zonă“, a zis Oprița.
-
Un gol și o pasă de gol a reușit Álex Gualda (27 de ani) în 12 meciuri pentru Steaua în prima parte a sezonului.
-
Șase meciuri, cu o pasă de gol, a strâns Dragoș Nedelcu la Steaua. Accidentat, a lipsit în ultimele patru meciuri din 2025.
Situația lui Bogdan Chipirliu
Totodată, Oprița este îngrijorat de situația lui Bogdan Chipirliu, care a fost eliminat în meciul pierdut de Steaua la Bacău (2-3). Săptămâna viitoare, atacantul va afla câte etape va fi suspendat.
“În funcție de cât va sta Chipirliu, poate că ar fi nevoie și de un atacant. Doar că e extrem de greu să găsești pe cineva care să intre imediat și să facă diferența“, a explicat Daniel Oprița.
În afara de Chipirliu, Steaua mai are în lot doar trei atacanți, pe spaniolul Rubio și pe puștii Alexandru Nofitovici (15 ani) și Mario Iordan (18 ani).
-
Nouă goluri a înscris Chipirliu în prima parte a sezonului, în timp ce Rubio a marcat de șase ori.
