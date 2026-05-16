"Explozie" de bucurie la Sfântu Gheorghe, după promovarea lui Sepsi! Patronul Dioszegi a coborât pe teren
Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 13:46

Laszlo Dioszegi, după promovarea lui Sepsi în Liga 1 / captura primasport.ro

S-a declanşat “nebunia” la Sfântu Gheorghe, după promovarea lui Sepsi în Liga 1! Fanii, veniţi în număr mare la meci, au sărbătorit alături de jucători, de staff şi de patronul echipei, Laszlo Dioszegi (54 de ani), care a coborât în teren pentru a petrece alături de formaţia lui.

Ovidiu Burcă (46 de ani) a obţinut a doua lui promovare ca antrenor din Liga a 2-a în Liga 1, după cea obţinută cu Dinamo, în sezonul 2022-2023. Burcă a demisionat ulterior de la Dinamo din pricina rezultatelor slabe obţinute în prima ligă.

Sepsi a promovat în Liga 1 după o ultimă etapă “nebună”

Sepsi a promovat în Liga 1 după o etapă “nebună”, absolut dramatică. Echipa patronată de Dioszegi nu a reuşit să o învingă pe Chindia, s-a terminat 1-1, în timp ce Voluntari a învins-o cu 4-2, în deplasare pe Steaua. Totuşi, covăsnenii au promovat în Liga 1 fiindcă la finalul sezonului regular au fost în faţa Voluntariului, locul 2 faţă de locul 5.

La meciul de la Sfântu Gheorghe, Heras a deschis scorul pentru gazde, în minutul 56, în timp ce oaspeţii au egalat în minutul 77, prin Doumtsios.

