Sepsi a promovat în Liga 1! O ultimă etapă “nebună”, cu egalitate de puncte

Sepsi a promovat în Liga 1! În ultima etapă, Sepsi a făcut 1-1 cu Chindia Târgovişte, iar Voluntari a învins-o cu 4-2 pe Steaua, în deplasare.

Covăsnenii au promovat deoarece au terminat sezonul regular pe o poziţie superioară lui Voluntari, 2 faţă de 5.

Sepsi revine în Liga 1, după doar un an petrecut în Liga a 2-a

Sepsi revine astfel în Liga 1, după doar un sezon în care a evoluat în Liga a 2-a. Acesta era şi obiectivul covăsnenilor, revenirea imediată în Liga 1.

Heras a deschis scorul pentru gazde, în minutul 56, în timp ce oaspeţii au egalat în minutul 77, prin Doumtsios.

Voluntari s-a impus fără drept de apel cu Steaua, în Ghencea, dar a fost insuficient pentru ca ilfovenii să promoveze direct. Ei vor merge la baraj, alături de Chindia, având în vedere că Steaua nu are drept de promovare în Liga 1.