Primul transfer pregătit de Sepsi pentru Liga 1: un fost fotbalist de la FCSB!

Fără meci jucat de aproape cinci luni, Marius Ștefănescu va fi cel mai probabil istorie la Konyaspor de la finalul acestui sezon.

Fotbalistul plecat de la FCSB are șanse mari să revină în Liga 1. Sepsi îl poate transfer acum, mai ales că negocierile cu Marius Ştefănescu sunt mai vechi şi erau condiţionate de accederea echipei pe prima scenă.

“Am discutat cu Marius Ștefănescu, așa este, dar i-am transmis lui Attila Hadnagy (n.r. președintele lui Sepsi) să așteptăm mai bine finalul sezonului și apoi vom vedea”, a declarat recent Laszlo Dioszegi, finanţatorul covăsnenilor.

Formaţia Sepsi OSK a promovat în Liga 1, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Chindia Târgovişte, în etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii a II-a.

Sepsi se alătură echipei Corvinul Hunedoara şi revine în Liga 1 după un sezon petrecut în eşalonul secund.