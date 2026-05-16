Ion Ţiriac, adevărul despre suspendarea Simonei Halep: “Ea a făcut o singură greșeală”

Simona Halep a decis să se retragă din tenis, lăsând în urmă o carieră impresionantă, dar şi un scandal de dopaj, care a scos-o din circuit în cel mai bun moment al ei din tenis. Întrebat dacă el crede că “a fost lucrată”, Ţiriac susţine că singură Simona Halep şi-a îngreunat situaţia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac spune că ar fi fost de preferat să accepte acuzaţia de dopaj şi astfel să primească o perioadă mai mică de suspendare.

”(n.r. Credeți că au lucrat-o pe Halep? A fost ceva în neregulă cu povestea ei, a fost o regie, ceva?) Când am făcut acea WADA, în 1990, înainte de Sydney, am fost unul dintre cei cinci care au făcut-o. Și am făcut-o exact pentru acest lucru: <<Nu are voie niciunul să atingă nimic de acolo!>>.

Din când în când se întâmplă un Halep, explică-mi și mie o logică prin care Halep juca la US Open ca o bâtă. Halep care ne-a adus nouă Wimbledon-ul, știți ce înseamnă Wimbledon-ul? În viața mea nu o să se mai întâmple sigur, în viața fiului meu nu o să se mai întâmple probabil, iar în viața nepotului meu nu se știe.

Halep a fost o jucătoare extraordinară. Acum, o iau pe Halep și îl iau și pe Sinner. 0,000009 la 1.000.000 că s-a dat cu o cremă. I-am zis: <<Jannik, de ce ai admis?>> / <<Domnul Țiriac, mă duceam la TAS, știu eu ce ziceau ăia? Poate îmi dădeau doi ani. Așa am luat trei luni, nu am jucat în iarnă>>.