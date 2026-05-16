Ion Ţiriac, adevărul despre suspendarea Simonei Halep: “Ea a făcut o singură greșeală”

Simona Halep a decis să se retragă din tenis, lăsând în urmă o carieră impresionantă, dar şi un scandal de dopaj, care a scos-o din circuit în cel mai bun moment al ei din tenis. Întrebat dacă el crede că “a fost lucrată”, Ţiriac susţine că singură Simona Halep şi-a îngreunat situaţia.
Ţiriac spune că ar fi fost de preferat să accepte acuzaţia de dopaj şi astfel să primească o perioadă mai mică de suspendare.
”(n.r. Credeți că au lucrat-o pe Halep? A fost ceva în neregulă cu povestea ei, a fost o regie, ceva?) Când am făcut acea WADA, în 1990, înainte de Sydney, am fost unul dintre cei cinci care au făcut-o. Și am făcut-o exact pentru acest lucru: <<Nu are voie niciunul să atingă nimic de acolo!>>.
Din când în când se întâmplă un Halep, explică-mi și mie o logică prin care Halep juca la US Open ca o bâtă. Halep care ne-a adus nouă Wimbledon-ul, știți ce înseamnă Wimbledon-ul? În viața mea nu o să se mai întâmple sigur, în viața fiului meu nu o să se mai întâmple probabil, iar în viața nepotului meu nu se știe.
Halep a fost o jucătoare extraordinară. Acum, o iau pe Halep și îl iau și pe Sinner. 0,000009 la 1.000.000 că s-a dat cu o cremă. I-am zis: <<Jannik, de ce ai admis?>> / <<Domnul Țiriac, mă duceam la TAS, știu eu ce ziceau ăia? Poate îmi dădeau doi ani. Așa am luat trei luni, nu am jucat în iarnă>>.
Astea sunt regulile pe care le-au făcut. Eu am fost la TAS și am întrebat și de Halep și i-au făcut-o. Ea a făcut o singură greșeală. <<Dumneata ai fost găsită cu nu știu ce…>> / <<Nu știu, întrebați echipa mea, pe ăla care mi-a dat de băut, ăla care mi-a dat sticla, ăla care mi-a dat nu știu ce…>>.
Ăla care i-a dat sticla a admis că el i-a dat sticla, dar a făcut-o după trei-patru luni și era târziu deja. Halep mai avea un an – doi – trei buni încă, dar să nu uităm că, așa cum a fost, e una dintre cele mai mari sportive pe care le-a avut România.
Respectul meu pentru medalia olimpică și tot, dar Wimbledon-ul să îl aduci în România… trebuie respectată pentru totdeauna!”, a spus Ion Țiriac, pentru Gsp.
Scandalul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a dictat inițial o suspendare drastică de 4 ani în septembrie 2023. Pedeapsa a fost redusă radical în urma apelului. Judecătorii au stabilit că dopajul a fost neintenționat și au redus suspendarea de la 4 ani la doar 9 luni. Deoarece perioada de 9 luni fusese deja ispășită în timpul suspendării provizorii (perioada calculată a expirat în iulie 2023), TAS a decis atunci că Simona Halep se poate întoarce pe teren imediat. Ea și-a reluat activitatea competițională începând cu turneul Miami Open din primăvara anului 2024.
Simona Halep s-a retras oficial din tenisul profesionist la data de 4 februarie 2025
