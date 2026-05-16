Home | Fotbal | Serie A | Jucătorul de 15 milioane de euro e OUT de la Inter! Cristi Chivu a anunţat conducerea că nu are nevoie de el

Jucătorul de 15 milioane de euro e OUT de la Inter! Cristi Chivu a anunţat conducerea că nu are nevoie de el

Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 12:39

Comentarii
Jucătorul de 15 milioane de euro e OUT de la Inter! Cristi Chivu a anunţat conducerea că nu are nevoie de el

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis conducerii lui Inter că nu are nevoie de un internaţional cotat la 15 milioane de euro de către transfermarkt.com.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba de Benjamin Pavard (30 de ani), care aparţine de Inter şi e împrumutat la Olympique Marseille. Pavard îşi încheie împrumutul la formaţia franceză şi ar trebui să se întoarcă la Inter, formaţie cu care are contract până în vara lui 2028, dar, având în vedere că antrenorul român nu-l doreşte, va fi ori vândut, ori împrumutat din nou.

Cristi Chivu nu-l vrea pe Pavard, care ar trebui să se întoarcă la Inter

2.5 milioane de euro i-a plătit Marseille lui Inter pentru a-l împrumuta pe Pavard, care la acea vreme era cotat la 25 de milioane de euro de transfermarkt.com. Fost jucător la Lille, Stuttgart şi Bayern Munchen, Pavard are 55 de meciuri jucate pentru naţionala Franţei, pentru care a marcat 5 goluri.

Pavard a evoluat în 26 de meciuri în campionat, în acest sezon, marcând un gol şi reuşind 2 assist-uri, în 3 meciuri în Cupa Franţei, în care a reuşit un assist, şi în 6 meciuri în UEFA Champions League.

Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, reuşind eventul în chiar primul lui an pe banca nerazzurrilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Observator
Cine era Cosmin, poliţistul mort în carambolul de pe DN6. Prietenul său pompier şi o tânără, grav răniţi
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
Fanatik.ro
Cum arată Raluca Hogyes, la 8 ani distanță de la ultimul jurnal de știri prezentat. Imaginile care au șocat-o pe soția lui Lukasz Szukala
14:35

LIVE VIDEOSlovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY
14:33

LIVE SCORECeltic – Hearts 0-0. “Finala” campionatului din Scoţia! Se poate scrie istorie
14:26

Jose Mourinho, acord total pentru preluarea lui Real Madrid! Anunţul presei spaniole
14:20

CS Dinamo tremură pentru menţinerea în Liga 2! Doar 1-1 cu Şelimbăr în turul barajului
14:18

Preţul incredibil cu care se vinde la negru un bilet la Universitatea Craiova – U Cluj!
13:46

Foto“Explozie” de bucurie la Sfântu Gheorghe, după promovarea lui Sepsi! Patronul Dioszegi a coborât pe teren
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe şi-a decis viitorul, după ce fanii lui Real Madrid l-au huiduit şi fluierat pe Santiago Bernabeu! 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 VIDEOA prins lotul pentru Cupa Mondială la 39 de ani și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile 4 Conducerea U Cluj a reacționat după controlul antidoping cerut de Universitatea Craiova 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 FotoCristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”!
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român