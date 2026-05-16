Jucătorul de 15 milioane de euro e OUT de la Inter! Cristi Chivu a anunţat conducerea că nu are nevoie de el

Cristi Chivu (45 de ani) i-a transmis conducerii lui Inter că nu are nevoie de un internaţional cotat la 15 milioane de euro de către transfermarkt.com.

Este vorba de Benjamin Pavard (30 de ani), care aparţine de Inter şi e împrumutat la Olympique Marseille. Pavard îşi încheie împrumutul la formaţia franceză şi ar trebui să se întoarcă la Inter, formaţie cu care are contract până în vara lui 2028, dar, având în vedere că antrenorul român nu-l doreşte, va fi ori vândut, ori împrumutat din nou.

2.5 milioane de euro i-a plătit Marseille lui Inter pentru a-l împrumuta pe Pavard, care la acea vreme era cotat la 25 de milioane de euro de transfermarkt.com. Fost jucător la Lille, Stuttgart şi Bayern Munchen, Pavard are 55 de meciuri jucate pentru naţionala Franţei, pentru care a marcat 5 goluri.

Pavard a evoluat în 26 de meciuri în campionat, în acest sezon, marcând un gol şi reuşind 2 assist-uri, în 3 meciuri în Cupa Franţei, în care a reuşit un assist, şi în 6 meciuri în UEFA Champions League.

Cristi Chivu a avut un sezon de vis la Inter, reuşind eventul în chiar primul lui an pe banca nerazzurrilor.