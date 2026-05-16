Ce scrie presa din Ungaria după ce Sepsi OSK a promovat în Liga 1

Formaţia Sepsi OSK a promovat în Liga 1, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Chindia Târgovişte, în etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Ligii a II-a.
Sepsi se alătură echipei Corvinul Hunedoara şi revine în Liga 1 după un sezon petrecut în eşalonul secund.
Presa din Ungaria a tratat pe larg subiectul.
”Sepsi a revenit în prima ligă românească cu o remiză pe teren propriu. S-a terminat! Sepsi s-a întors în prima linie! Scorul a rămas 1-1, iar Sepsi a revenit în prima ligă după un an. Cele două echipe secuiești (n.r. Sepsi, Csikszereda) vor fi în prima divize românească”, a titrat publicația maghiară, Nemzetisport.
Corvinul şi Sepsi sunt echipele care au promovat direct, în timp ce FC Voluntari va participa la barajul cu adversara care urmează să fie stabilită după partidele din seara de luni din Liga 1.
