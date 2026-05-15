Istvan Kovacs, trimis în Liga 2 înainte de Cupa Mondială! Delegare surpriză a CCA

Alex Masgras Publicat: 15 mai 2026, 16:57

Istvan Kovacs, în timpul unui meci / Profimedia

Istvan Kovacs, primul arbitru din istorie care a arbitrat toate cele trei finale europene, Conference League, Europa League şi Champions League, se va afla în acest weekend la centru într-un meci de Liga 2: FC Voluntari – Steaua.

Decizia luată de CCA este una surprinzătoare, mai ales că în acest weekend se poate decide titlul în Liga 1. Duminică seară, Universitatea Craiova întâlneşte U Cluj pe Ion Oblemenco, iar un succes al oltenilor ar readuce titlul în Bănie. La această partidă de maximă importanţă a fost delegat Marcel Bîrsan.

Istvan Kovacs va conduce meciul dintre FC Voluntari şi Steaua

Luni seară are loc şi ultima etapă a play-out-ului, iar patru partide sunt programate de la aceeaşi oră. Până în acest moment, doar Metaloglobus este retrogradată direct, urmând ca luni să se stabilească a doua echipă care va evolua în eşalonul secund sezonul viitor, dar şi echipele care vor merge la baraj.

Kovacs va arbitra însă duelul de la Voluntari. Ilfovenii au nevoie de victorie cu Steaua pentru a spera la promovarea directă în Liga 1. FC Voluntari are 61 de puncte în acest moment şi se află pe locul 3, în timp ce Sepsi, echipa de pe locul al doilea, are 63 de puncte.

Victoria cu Steaua nu este suficientă pentru Voluntari, ilfovenii având nevoie ca Sepsi să piardă meciul cu Chindia Târgovişte, ultima clasată din play-off-ul ligii secunde.

Istvan Kovacs se află pe lista arbitrilor din Europa care vor merge vara aceasta la Cupa Mondială 2026, competiţie găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic şi care va fi transmisă exclusiv în Universul Antena.

