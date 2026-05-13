Home | Fotbal | Liga 2 | „La nevoie, facem și asta!” Ce se întâmplă cu bugetul Stelei și cine e antrenorul favorit să ducă echipa în Liga 1
EXCLUSIV

„La nevoie, facem și asta!” Ce se întâmplă cu bugetul Stelei și cine e antrenorul favorit să ducă echipa în Liga 1

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 mai 2026, 11:38

Comentarii
La nevoie, facem și asta!” Ce se întâmplă cu bugetul Stelei și cine e antrenorul favorit să ducă echipa în Liga 1

Jucătorii Stelei sărbătoresc o victorie - AS47

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Deși aflată pe loc de baraj pentru promovarea în Liga 1, Steaua nu va putea face pasul spre primul eșalon în acest sezon. Situația se poate schimba din stagiunea viitoare, după ce ministrul Apărării a anunțat că sunt „șanse mari” ca mult așteptata asociere să se realizeze, iar procesul demarat e „greu de întors” chiar și în actuala situație politică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, Steaua traversează o perioadă complicată, de tranziție, după ce bugetul a fost redus considerabil. Totodată, Radu Miruță a anunțat că a deschis concursul pentru postul de comandant al clubului.

Eduard Danilof: „La nevoie, facem asocierea și prin noi înșine!”

Într-un dialog cu Antena Sport, comandantul Stelei, Eduard Danilof, a explicat că este în continuare împuternicit să exercite funcția. „Am prelungire de mandat până la momentul concursului și puțin după, adică până la numirea următorului comandant, indiferent cine va fi el. Da, mi-am depus candidatura pentru postul de comandant”, a declarat Danilof.

Comandantul s-a arătat încrezător că Steaua va obține dreptul de promovare pentru sezonul viitor, ceea ce va duce și la depășirea crizei financiare. „Bugetul a fost redus cu o sumă destul de consistentă. Suntem în faza în care vrem să corectăm bugetul. Căutăm mereu sponsori, ne bucurăm de orice parteneriat. Dar nu găsești așa ușor sponsori care să vină cu sume mari. Suntem optimiști că vom avea drept de promovare, în măsura în care găsim un partener serios și ne încadrăm în timp. Ne dorim să vină o persoană cu forță financiară alături de noi.

Cum a spus și ministrul Miruță, la nevoie, facem asta (n.r. – asocierea) și prin noi înșine. Adică prin structurile MApN, să obținem acel drept de promovare prin asocieri în interiorul ministerului. Cu siguranță, odată ce va veni anunțul că putem promova, se vor găsi sponsori. Cum zicea și ministrul, drumul nu mai poate fi întors”, a mai spus Eduard Danilof.

Reclamă
Reclamă

● Radu Miruță a anunțat că una dintre variantele pentru ca Steaua să obțină dreptul de promovare este o asociere fără scop patrimonial, care se poate realiza între clubul Steaua, asociația suporterilor și un ONG al MApN.

Daniel Oprița rămâne principala opțiune pentru banca tehnică

În cazul fericit în care “militarii” își vor debloca situația, Daniel Oprița rămâne prima opțiune pentru Steaua, potrivit comandantului. „Daniel ne-a dus din liga a patra în a doua. Dacă și el își dorește să continue alături de Steaua, nu avem nicio problemă să facem asta. Noi ne-am dori să continuăm. Nimeni nu cunoaște echipa precum Oprița, eu sunt convins că ar avea rezultate și în Liga 1.”

Până atunci, contractul lui Daniel Oprița expiră în vară. De asemenea, cu excepția a patru dintre ei, angajamentele jucătorilor expiră la finalul acestui sezon. Momentan, din cauza problemelor financiare, discuțiile pentru prelungire au fost sistate. „Au fost discuții la nivel de staff, avem lista de jucători cu care am vrea să prelungim. Dar lipsa bugetului ne-a făcut să ne oprim din negocieri. Le reluăm cât se poate de repede în momentul în care vom avea resurse suficiente pentru a face asta. Suntem instituție publică, nu putem angaja pe niște bani pe care nu-i avem. Nu se poate.”

O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare ruteO companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
Reclamă

În final, Danilof a concluzionat că, deși e o perioadă grea, se vede luminița de la capătul tunelului. „E o perioadă de tranziție spre vești pozitive. O perioadă care ne va căli, vom ieși mai tari, cu siguranță”, a mai zis comandantul Stelei.

„Dacă nu obținem dreptul de promovare, vom continua în Liga a 2-a. Ne vom strădui în continuare să-l obținem, vom încerca toate variantele posibile, astfel încât să ne îndeplinim scopul final” – Eduard Danilof

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
Observator
A fost găsit băieţelul de 5 ani, dat dispărut de trei zile în Sibiu. Imagini din elicopter
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Fanatik.ro
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
13:16

“Eu sunt femeia despre care vorbeşte Florentino”. Răspuns acid după atacul preşedintelui lui Real Madrid
13:05

Schimbările anunţate la FCSB, înaintea barajului de Conference League: “Va fi altceva”
13:03

Cristiano Ronaldo poate câştiga două trofee în aceeaşi zi cu Al-Nassr. Cum e posibil aşa ceva
12:52

Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj: “Aduceţi-ne Cupa”
12:20

Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României. Fanii şi ceilalţi acţionari l-au însoţit
12:06

Andy Murray, colaborare surpriză în circuitul ATP
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 4 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană