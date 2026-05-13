„La nevoie, facem și asta!” Ce se întâmplă cu bugetul Stelei și cine e antrenorul favorit să ducă echipa în Liga 1

Deși aflată pe loc de baraj pentru promovarea în Liga 1, Steaua nu va putea face pasul spre primul eșalon în acest sezon. Situația se poate schimba din stagiunea viitoare, după ce ministrul Apărării a anunțat că sunt „șanse mari” ca mult așteptata asociere să se realizeze, iar procesul demarat e „greu de întors” chiar și în actuala situație politică.

Între timp, Steaua traversează o perioadă complicată, de tranziție, după ce bugetul a fost redus considerabil. Totodată, Radu Miruță a anunțat că a deschis concursul pentru postul de comandant al clubului.

Eduard Danilof: „La nevoie, facem asocierea și prin noi înșine!”

Într-un dialog cu Antena Sport, comandantul Stelei, Eduard Danilof, a explicat că este în continuare împuternicit să exercite funcția. „Am prelungire de mandat până la momentul concursului și puțin după, adică până la numirea următorului comandant, indiferent cine va fi el. Da, mi-am depus candidatura pentru postul de comandant”, a declarat Danilof.

Comandantul s-a arătat încrezător că Steaua va obține dreptul de promovare pentru sezonul viitor, ceea ce va duce și la depășirea crizei financiare. „Bugetul a fost redus cu o sumă destul de consistentă. Suntem în faza în care vrem să corectăm bugetul. Căutăm mereu sponsori, ne bucurăm de orice parteneriat. Dar nu găsești așa ușor sponsori care să vină cu sume mari. Suntem optimiști că vom avea drept de promovare, în măsura în care găsim un partener serios și ne încadrăm în timp. Ne dorim să vină o persoană cu forță financiară alături de noi.

Cum a spus și ministrul Miruță, la nevoie, facem asta (n.r. – asocierea) și prin noi înșine. Adică prin structurile MApN, să obținem acel drept de promovare prin asocieri în interiorul ministerului. Cu siguranță, odată ce va veni anunțul că putem promova, se vor găsi sponsori. Cum zicea și ministrul, drumul nu mai poate fi întors”, a mai spus Eduard Danilof.