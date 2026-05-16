Slovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY

Meciul Slovacia – Norvegia e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 13:20. Se anunţă spectacol total la Campionatul Mondial de hochei.

4 partide vor fi în direct în AntenaPLAY în ziua de sâmbătă, a doua a Campionatului Mondial care se desfăşoară în Elveţia.

Slovacia – Norvegia 2-1 LIVE VIDEO

Update: Slovacia – Norvegia 2-1! Gol superb reuşit de căpitanul slovacilor, Marek Hrivik! Acesta a primit o pasă sărită şi a reluat din prima, învingându-l pe portarul norvegian

Update: Slovacia – Norvegia 1-1! Koblar a egalat cu noroc, cu 12 secunde înainte de încheierea reprizei secunde

Update: Slovacia – Norvegia 1-0! Cristian Pospisil a deschis scorul după ce a scăpat singur cu portarul