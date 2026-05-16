Slovacia – Norvegia se joacă ACUM. Spectacol total la Mondialul de hochei, în direct în AntenaPLAY

Meciul Slovacia – Norvegia e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 13:20. Se anunţă spectacol total la Campionatul Mondial de hochei.
4 partide vor fi în direct în AntenaPLAY în ziua de sâmbătă, a doua a Campionatului Mondial care se desfăşoară în Elveţia.
Slovacia – Norvegia 2-1 LIVE VIDEO
Update: Slovacia – Norvegia 2-1! Gol superb reuşit de căpitanul slovacilor, Marek Hrivik! Acesta a primit o pasă sărită şi a reluat din prima, învingându-l pe portarul norvegian
Update: Slovacia – Norvegia 1-1! Koblar a egalat cu noroc, cu 12 secunde înainte de încheierea reprizei secunde
Update: Slovacia – Norvegia 1-0! Cristian Pospisil a deschis scorul după ce a scăpat singur cu portarul
Update: A început meciul!
După Slovacia – Norvegia, vom putea urmări în AntenaPLAY partidele Ungaria – Finlanda (17:20), Italia – Canada (17:20) şi Slovenia – Cehia (21:20).
- SUA – Elveţia 1-3! Revanşă după finala pierdută în 2025. Canada şi Finlanda, debut cu dreptul la Mondialul de hochei
- Duel între Simone Tempestini și Norbert Maior pentru victorie în Raliul Argeșului
- Camelia Voinea, reacţie dură după ce a fost suspendată de federaţie: “Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina”
- Camelia Voinea a fost suspendată! Anunţul Federaţiei Române de Gimnastică
- Macklin Celebrini scrie istorie la Campionatul Mondial! Va fi cel mai tânăr căpitan din istoria Canadei