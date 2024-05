Al Ain a câştigat Liga Campionilor Asiei! Victorie categorică în returul finalei cu Yokohama, live în AntenaPLAY - Antena Sport

Al Ain a câştigat Liga Campionilor Asiei! Victorie categorică în returul finalei cu Yokohama, live în AntenaPLAY Jucătorii de la Al Ain, în timpul unui meci/ Profimedia Al Ain a câştigat Liga Campionilor Asiei! Saudiţii au câştigat categoric returul finalei cu Yokohama, scor 5-1, după ce au pierdut manşa tur, scor 1-2. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Finala Ligii Campionilor Asiei a fost live, exclusiv în AntenaPLAY. Imediat după fluierul final, fanii au declanşat sărbătoarea în tribunele arenei lui Al Ain. Al Ain – Yokohama 5-1 a fost LIVE VIDEO în AntenaPLAY Final: Al Ain – Yokohama 5-1! Saudiţii au câştigat Liga Campionilor Asiei, după ce au întors rezultatul şi s-au impus categoric în meciul retur. Min. 90+5: Al Ain – Yokohama 5-1! Laba a reuşit „dubla”, din pasa lui Palacios. Min. 90+1: Al Ain – Yokohama 4-1! Laba a punctat şi el pentru saudiţi. Reclamă

Min. 67: Al Ain – Yokohama 3-1! Saudiţii şi-au mărit avansul, după ce Rahimi a marcat.

Min. 46: A început repriza secundă!

Pauză! Al Ain o conduce pe Yokohama cu scorul de 2-1, după prima repriză.

Min. 45+10: Yokohama a rămas în inferioritate numerică, după ce portarul Popp a văzut direct cartonaşul roşu, ca urmare a unui fault extrem de dur comis asupra lui Rahimi! Min. 40: Al Ain – Yokohama 2-1! Yan a redus din diferenţă, iar situaţia la general este de egalitate, după ce japonezii s-au impus în tur, scor 2-1. Min. 34: Al Ain – Yokohama 2-0! Gazdele şi-au mărit avansul şi au preluat conducerea la general, după ce Kaku a marcat din penalty. Min. 8: Al Ain – Yokohama 1-0! Gazdele au reuşit să deschidă scorul, prin Rahimi, care a punctat din pasa lui Nader. Min. 1: A început duelul dintre Al Ain şi Yokohama! Update 18:50: Atmosferă de vis pe arena Hazza bin Zayed! Stadionul a fost umplut până la refuz, iar fanii au pregătit o coregrafie specială pentru returul finalei. Echipele de start:

Al Ain: Eisa – Juma Hassan, Hashemi, Kouadio, Mohammed – Abbas, Park, Nader – Kaku, Rahimi, Palacios

Yokohama: Popp – Matsubara, Hatanaka, Kamihima, Nagato – Kida, Watanabe – Yan, Anderson Lopes, Uenaka – Elber.

Al Ain a ajuns în marea finală a turneului după ce a trecut de saudiții de la Al Hilal, cu scorul general de 5-4. De cealaltă parte, Yokohama a trecut de Ulsan, cu scorul general de 4-3.

De notat este faptul că cei de la Ulsan au eliminat-o pe Jeonbuk din sferturile de finală ale competiției, echipă care, la momentul respectiv, era antrenată de Dan Petrescu.

Manșa tur a finalei a fost prima întâlnire directă dintre cele două formații. La retur, japonezii pornesc cu prima șansă, dat fiind faptul că au un avantaj de un gol, obținut în prima manșă.

