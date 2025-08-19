David Popovici, mesaj de încurajare pentru sportivii români de la Mondialul de înot pentru juniori de la Otopeni - Antena Sport

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.

„Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi concurează la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni: FEMININ