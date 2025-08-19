David Popovici, mesaj de încurajare pentru sportivii români de la Mondialul de înot pentru juniori de la Otopeni - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici, mesaj de încurajare pentru sportivii români de la Mondialul de înot pentru juniori de la Otopeni

Publicat: 19 august 2025, 21:22

David Popovici / Profimedia Images

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.

Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi concurează la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:

FEMININ

Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);

MASCULIN

Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Antrenori: Iulia Becheru, Bogdan Stroe, Răzvan Florea, Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Andrei Pinticanu, Oussema Rebai, Bogdan Văleanu.

Kinetoterapeuţi: Andrei Dohotariu, Mihaela Drăghici

Antrenor federal: Silviu Anastase

Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă: 4×100 m mixt mixt, 4×100 m mixt masculin şi 4×100 m mixt feminin.

