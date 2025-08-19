Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori - Antena Sport

Home | Înot | Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori

Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori

Publicat: 19 august 2025, 21:27

Comentarii
Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori

Daria Silişteanu / Facebook Academia de înot Dinamo

Sportivele Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat, marţi seară, în finala probei de 100 m spate, la CM de Înot de la Otopeni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Daria a terminat cele două lungimi de bazin cu al doilea timp din semifinale – 1:00.31 min., iar Aissia a încheiat cursa cu timpul de 1:00.50 min. Finala va avea loc miercuri seară, de la ora 19:06.

David Popovici le-a transmis un mesaj de încurajare înotătorilor români care participă la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.

Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi concurează la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:

Reclamă
Reclamă

FEMININ

Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);

MASCULIN

Doi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identificaDoi tineri au sărit îmbrățișați în fața unui TIR, pe autostradă. Polițiștii nu îi pot identifica
Reclamă

Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).

Antrenori: Iulia Becheru, Bogdan Stroe, Răzvan Florea, Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Andrei Pinticanu, Oussema Rebai, Bogdan Văleanu.

Kinetoterapeuţi: Andrei Dohotariu, Mihaela Drăghici

Antrenor federal: Silviu Anastase

Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă: 4×100 m mixt mixt, 4×100 m mixt masculin şi 4×100 m mixt feminin.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Observator
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
22:20
VideoJurnal Antena Sport | Doi tineri visează să câştige medalii pentru România la Mondialul de karate
22:13
VideoJurnal Antena Sport | Sara, campioana la dresaj care salvează animalele abandonate
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Prietene bune, Aissia Prisecariu şi Daria Silişteanu se duelează în finala la 100m spate
21:59
LIVE SCORESteaua Roşie – Pafos 0-1! Gol în minutul 1 pentru echipa românului Vlad Dragomir! Rangers – Club Brugge 0-2
21:43
VIDEOBernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în sferturi la dublu mixt la Europe Smash! Victorie şi pentru Adina Diaconu
21:22
David Popovici, mesaj de încurajare pentru sportivii români de la Mondialul de înot pentru juniori de la Otopeni
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”