Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori - Antena Sport

Sportivele Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat, marţi seară, în finala probei de 100 m spate, la CM de Înot de la Otopeni.

Daria a terminat cele două lungimi de bazin cu al doilea timp din semifinale – 1:00.31 min., iar Aissia a încheiat cursa cu timpul de 1:00.50 min. Finala va avea loc miercuri seară, de la ora 19:06.

David Popovici le-a transmis un mesaj de încurajare înotătorilor români care participă la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.

„Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.

Peste 900 de sportivi concurează la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni

Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.

Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni: