Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat în finala probei de 100 m spate de la Mondialul de juniori - Antena Sport

Sportivele Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat, marţi seară, în finala probei de 100 m spate, la CM de Înot de la Otopeni.
David Popovici le-a transmis un mesaj de încurajare înotătorilor români care participă la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni
Campionul olimpic şi mondial David Popovici a transmis un mesaj de încurajare pentru sportivii români care vor concura la Campionatul Mondial de înot de la Otopeni.
„Au început Campionatele Mondiale de juniori şi vreau să transmit gândurile şi încurajările mele colegilor şi prietenilor care vor concura în aceste zile”, a scris Popovici în social media.
Peste 900 de sportivi concurează la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni
Peste 900 de sportivi din 122 de ţări concurează în perioada 19–24 august, la Complexul Sportiv de Nataţie Otopeni.
Echipa României este alcătuită la acestă întrecere din 18 sportivi (9 fete şi 9 băieţi), la CM care a început marţi, la Otopeni:
FEMININ
Daria Silişteanu (50 m, 100 m, 200 m spate), Aissia Prisecariu (50 m, 100 m, 200 m spate), Irina Preda (50 m, 100 m), Denisa Bacalu (50 m, 100 m fluture), Eva Maria Paraschiv (50 m, 100 m, 200 m fluture), Ana Sibişeanu (200 m, 400 m mixt, 200 m liber), Diana Stiger (400 m, 800 m, 1.500 m liber), Daria Asaftei (50 m, 100 m, 200 m bras), Tamara Lospa (50 m, 100 m, 200 m bras);
MASCULIN
Robert Badea (200 m, 400 m mixt), Matei State (200 m, 400 m mixt), Darius Coman (100 m, 200 m bras), Danis Volintir (50 m, 100 m bras), Tudor Iordache (50 m, 100 m, 200 m spate, 100 m liber), Rareş Roşu (50 m, 100 m, 200 m fluture), Eric Ştefan Andrieş (100 m, 200 m liber), Darius Matei Trenchea (50 m liber), Andrei Proca (400 m, 800 m, 1.500 m liber).
Antrenori: Iulia Becheru, Bogdan Stroe, Răzvan Florea, Viorel Ciobanu, Gabriel Cojocaru, Andrei Pinticanu, Oussema Rebai, Bogdan Văleanu.
Kinetoterapeuţi: Andrei Dohotariu, Mihaela Drăghici
Antrenor federal: Silviu Anastase
Pe lângă probele individuale, România va avea reprezentanţi şi în trei probe de ştafetă: 4×100 m mixt mixt, 4×100 m mixt masculin şi 4×100 m mixt feminin.
