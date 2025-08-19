Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Ivan a marcat la debutul în Grecia, dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Andrei Ivan a marcat la debutul în Grecia, dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos!

Andrei Ivan a marcat la debutul în Grecia, dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos!

Publicat: 19 august 2025, 21:07

Comentarii
Andrei Ivan a marcat la debutul în Grecia, dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos!

Andrei Ivan, după golul de la debutul în Grecia / Facebook Panserraikos

Andrei Ivan a marcat din penalty, în minutul 71 al meciului AO Kavala – Panserraikos, din Cupa Greciei. Ivan a făcut celebra lui tumbă după gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din păcate pentru echipa lui, Panserraikos a părăsit competiţia. Rakip Bregu a egalat în prelungiri, în minutul 90+2, iar formaţia din liga a doua greacă s-a calificat mai departe în Cupă la loviturile de departajare.

Andrei Ivan a înscris la debut în Grecia, dar echipa lui e OUT din Cupă!

Andrei Ivan nu a apucat să bată una dintre loviturile de departajare deoarece antrenorul l-a înlocuit în minutul 82, cu Miguel Fale, la scorul de 1-0 pentru Panserraikos.

Panserraikos va debuta în campionat duminică, 24 august, în deplasare, contra echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena.

Cotat la 1 milion de euro de către transfermarkt.com, Andrei Ivan a semnat pe 2 sezoane cu Panserraikos în vara acestui an. Transferul lui a fost subiect de dispută între antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi şi patronul oltenilor, Mihai Rotaru. Mirel Rădoi a susţinut că el nu a fost de acord cu acest transfer. Ivan a fost cedat fără niciun ban la formaţia greacă.

Reclamă
Reclamă

În cele 308 meciuri disputate de Andrei Ivan pentru Universitatea Craiova, acesta a marcat 72 de goluri şi a reuşit 38 de assist-uri. Ivan a evoluat în 17 meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat un singur gol.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Observator
Cum își pot recupera banii șoferii care își strică mașinile din cauza gropilor
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să plătească mii de euro pe câteva fotografii colorate
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Fanii lui Aberdeen promit o atmosferă cum nu s-a mai văzut la meciul cu FCSB!
20:31
“Se clatină” Avertismentul lui Adrian Mutu pentru Dinamo! Unde crede “Briliantul” că au greşit “câinii”
20:30
VIDEOAdina Diaconu s-a calificat în optimi la dublu la Europe Smash. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu joacă la 21:55
19:49
Începe lupta finală pentru grupa UCL (LIVE SCORE, 22:00). Un român, angrenat marți în play-off-ul Ligii
19:42
Jannik Sinner continuă să conducă în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
19:11
Câte bilete a primit FCSB pentru deplasarea de la Aberdeen. Cât costă un tichet la partida din UEL
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 4 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 5 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”