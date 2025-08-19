Andrei Ivan a marcat la debutul în Grecia, dar echipa lui a suferit un eşec ruşinos! - Antena Sport

Andrei Ivan a marcat din penalty, în minutul 71 al meciului AO Kavala – Panserraikos, din Cupa Greciei. Ivan a făcut celebra lui tumbă după gol.

Din păcate pentru echipa lui, Panserraikos a părăsit competiţia. Rakip Bregu a egalat în prelungiri, în minutul 90+2, iar formaţia din liga a doua greacă s-a calificat mai departe în Cupă la loviturile de departajare.

Andrei Ivan a înscris la debut în Grecia, dar echipa lui e OUT din Cupă!

Andrei Ivan nu a apucat să bată una dintre loviturile de departajare deoarece antrenorul l-a înlocuit în minutul 82, cu Miguel Fale, la scorul de 1-0 pentru Panserraikos.

Panserraikos va debuta în campionat duminică, 24 august, în deplasare, contra echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena.

Cotat la 1 milion de euro de către transfermarkt.com, Andrei Ivan a semnat pe 2 sezoane cu Panserraikos în vara acestui an. Transferul lui a fost subiect de dispută între antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi şi patronul oltenilor, Mihai Rotaru. Mirel Rădoi a susţinut că el nu a fost de acord cu acest transfer. Ivan a fost cedat fără niciun ban la formaţia greacă.