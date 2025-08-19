"Se clatină" Avertismentul lui Adrian Mutu pentru Dinamo! Unde crede "Briliantul" că au greşit "câinii" - Antena Sport

Închide meniul
“Se clatină” Avertismentul lui Adrian Mutu pentru Dinamo! Unde crede “Briliantul” că au greşit “câinii”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 august 2025, 20:31

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu, fost jucător al lui Dinamo, le-a transmis un avertisment serios “câinilor”. Dinamo nu a avut un start catastrofal de sezon, având 9 puncte după 6 meciuri şi fiind pe locul 8 în Liga 1.

“Câinii” au învins-o, totodată, pe marea rivală FCSB, după 5 ani în care Dinamo s-a înclinat în faţa roş-albaştrilor în campionat. Ultima victorie, înainte de cea cu 4-3 din derby-ul din acest sezon, data din 2021, din Cupa României.

Adrian Mutu: “Dinamo are acelaşi lot, dacă nu puţin mai jos decât în sezonul trecut”

Totuşi, Adrian Mutu e de părere că Dinamo nu a realizat transferurile necesare în acest mercato. El consideră că, în absenţa unor transferuri importante, Dinamo nu va putea avea o prestaţie diferită în play-off faţă de sezonul trecut. Asta dacă va ajunge în play-off.

Dinamo e timpul să treacă la următorul nivel. Dinamo a arătat bine în mare parte din sezonul trecut. În play-off nu a arătat bine deloc, dar se știe că nu aveau lot de play-off. Kopic face o treabă bună, au găsit acolo un echilibru. O problemă e că nu s-au făcut transferurile necesare pentru a face saltul calitativ pe care suflarea dinamovistă îl aștepta.

Are același lot, dacă nu puțin mai jos decât în sezonul trecut, iar rezultatele se văd, în anumite meciuri se clatină. Nu au adunat punctele pe care le-ar fi reușit cu o infuzie de jucători de calitate.

Dacă vor prinde play-off-ul, se va întâmpla ce s-a întâmplat și anul trecut. Să sperăm că în iarnă vor aduce jucători de mai mare calitate”, a declarat Adrian Mutu pentru digisport.ro.

Dinamo are două victorii, 3 egaluri şi o înfrângere în primele 6 etape din Liga 1

Dinamo a debutat în acest sezon din Liga 1 cu o remiză la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda. Ciucanii au condus surprinzător cu 2-0, apoi “câinii” au egalat, dar nu au reuşit să marcheze golul care să le aducă 3 puncte. În ciuda posesiei net superioare, Dinamo a pierdut două puncte importante la Miercurea Ciuc.

A urmat un alt egal, 0-0 cu Botoşani, după un meci în care “câinii” au suferit şi pe care puteau chiar să îl piardă pe final. În etapa a treia, Dinamo a fost învinsă de Oţelul cu 2-1, dar “câinii” au ratat numeroase ocazii în a doua repriză. A urmat derby-ul cu FCSB, în care Dinamo s-a impus cu 4-3. A fost meciul descătuşării pentru suflarea dinamovistă. Musi a marcat împotriva fostei sale echipe, iar Danny Armstrong a reuşit un hattrick. Pentru FCSB a marcat de 3 ori Florin Tănase, două dintre goluri fiind înscrise din penalty. Ambele penalty-uri au fost provocate de Kennedy Boateng.

După victoria din derby-ul cu Dinamo, a urmat o victorie la limită, cu 1-0, cu Metaloglobus. Jocul lui Dinamo a suferit serios. Ilfovenii chiar reuşiseră un gol de senzaţie, prin Ubbink, dar reuşita a fost anulată pentru un fault anterior comis asupra lui Alex Musi.

Etapa trecută, Dinamo a făcut 1-1 cu UTA. Fostul jucător al lui Dinamo, Hakim Abdallah a deschis scorul. Karamoko a egalat după pauză, cu un şut plasat. Atacantul francez putea să îi aducă victoria lui Dinamo, dar Iliev a reuşit câteva parade importante. Pentru Dinamo urmează un meci în deplasare, cu U Cluj. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30 şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

