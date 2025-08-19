"Se clatină" Avertismentul lui Adrian Mutu pentru Dinamo! Unde crede "Briliantul" că au greşit "câinii" - Antena Sport

Adrian Mutu, fost jucător al lui Dinamo, le-a transmis un avertisment serios “câinilor”. Dinamo nu a avut un start catastrofal de sezon, având 9 puncte după 6 meciuri şi fiind pe locul 8 în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Câinii” au învins-o, totodată, pe marea rivală FCSB, după 5 ani în care Dinamo s-a înclinat în faţa roş-albaştrilor în campionat. Ultima victorie, înainte de cea cu 4-3 din derby-ul din acest sezon, data din 2021, din Cupa României.

Adrian Mutu: “Dinamo are acelaşi lot, dacă nu puţin mai jos decât în sezonul trecut”

Totuşi, Adrian Mutu e de părere că Dinamo nu a realizat transferurile necesare în acest mercato. El consideră că, în absenţa unor transferuri importante, Dinamo nu va putea avea o prestaţie diferită în play-off faţă de sezonul trecut. Asta dacă va ajunge în play-off.

”Dinamo e timpul să treacă la următorul nivel. Dinamo a arătat bine în mare parte din sezonul trecut. În play-off nu a arătat bine deloc, dar se știe că nu aveau lot de play-off. Kopic face o treabă bună, au găsit acolo un echilibru. O problemă e că nu s-au făcut transferurile necesare pentru a face saltul calitativ pe care suflarea dinamovistă îl aștepta.

Are același lot, dacă nu puțin mai jos decât în sezonul trecut, iar rezultatele se văd, în anumite meciuri se clatină. Nu au adunat punctele pe care le-ar fi reușit cu o infuzie de jucători de calitate.