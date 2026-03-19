Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 0:01

Noa Lang, accidentat în Liverpool - Galatasaray 4-0/ Profimedia

Liverpool și Galatasaray s-au duelat în returul optimilor de Champions League. Pe finalul meciului, Noa Lang, jucătorul turcilor, s-a accidentat teribil și a fost scos pe targă.

În minutul 76, Noa Lang s-a lovit de panourile publicitare de pe marginea terenului. Atacantul turcilor s-a tăiat și a acuzat mari dureri, prăbușindu-se pe gazon.

Accidentare teribilă în Liverpool – Galatasaray: Noa Lang, scos pe targă

Medicii au intervenit, însă Noa Lang nu a mai putut continua partida. Olandezul lui Galatasaray a fost scos pe targă și dus la ambulanță.

Mauro Icardi a fost trimis în teren în locul lui Noa Lang, schimbarea fiind produsă în minutul 80. Atacantul de 33 de ani a fost rezervă neutilizată în partida tur de la Istanbul, câștigată de Galatasaray cu 1-0.

„Pare că și-a tăiat încheietura în panourile publicitare. E în mari dureri. A ieșit de pe teren și asta-i permite în sfârșit lui Mauro Icardi să intre și să-l înlocuiască”, au notat cei de la dailymail.co.uk, despre accidentarea lui Noa Lang.

Liverpool a dat recital în returul cu Galatasaray, câștigând cu 4-0. „Cormoranii” s-au calificat în sferturile competiției, acolo unde vor avea un duel „de foc” cu PSG, campioana en-titre.

În returul cu Galatasaray de pe Anfield, Dominik Szoboszlai a deschis scorul în minutul 25. Mohamed Salah a ratat un penalty în minutul 45+4, însă după pauză, trupa lui Arne Slot s-a dezlănțuit.

Hugo Ekitike (52), Ryan Gravenberch (53) și Mohamed Salah (62) au marcat și au stabilit astfel scorul final, Liverpool – Galatasaray 4-0.

