Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță

Liverpool și Galatasaray s-au duelat în returul optimilor de Champions League. Pe finalul meciului, Noa Lang, jucătorul turcilor, s-a accidentat teribil și a fost scos pe targă.

În minutul 76, Noa Lang s-a lovit de panourile publicitare de pe marginea terenului. Atacantul turcilor s-a tăiat și a acuzat mari dureri, prăbușindu-se pe gazon.

Accidentare teribilă în Liverpool – Galatasaray: Noa Lang, scos pe targă

Medicii au intervenit, însă Noa Lang nu a mai putut continua partida. Olandezul lui Galatasaray a fost scos pe targă și dus la ambulanță.

Mauro Icardi a fost trimis în teren în locul lui Noa Lang, schimbarea fiind produsă în minutul 80. Atacantul de 33 de ani a fost rezervă neutilizată în partida tur de la Istanbul, câștigată de Galatasaray cu 1-0.

„Pare că și-a tăiat încheietura în panourile publicitare. E în mari dureri. A ieșit de pe teren și asta-i permite în sfârșit lui Mauro Icardi să intre și să-l înlocuiască”, au notat cei de la dailymail.co.uk, despre accidentarea lui Noa Lang.