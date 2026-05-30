Anunțul făcut de George Pușcaș, la o zi după eșecul cu FCSB: „E doar începutul”

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 18:56

George Pușcaș, la Dinamo/ Sport Pictures

George Pușcaș a oferit prima reacție, după ce Dinamo a fost învinsă de FCSB, scor 1-2, în barajul de Conference League. Atacantul nu a putut evolua în derby, din cauza unei accidentări.

La o zi după meciul pierdut cu marea rivală, George Pușcaș a transmis un mesaj pe Instagram, în care și-a exprimat dezamăgirea pentru ratarea calificării în Conference League.

Anunțul făcut de George Pușcaș, la o zi după Dinamo – FCSB 1-2

George Pușcaș a făcut un apel la toată suflarea dinamovistă, subliniind că echipa trebuie să se ridice și să revină mai puternică, după eșecul cu FCSB. Atacantul le-a mulțumit suporterilor pentru susținerea arătată în acest sezon.

„Dezamăgirea este mare astăzi. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor.

Mulțumim pentru tot. Ne vom întoarce mai puternici”, a transmis George Pușcaș, pe Instagram.

Motivul pentru care George Pușcaș nu a jucat în Dinamo – FCSB 1-2

Andrei Nicolescu a venit cu explicații, după absența lui George Pușcaș. Președintele lui Dinamo a declarat că atacantul a fost „încărcat”, dată fiind perioada îndelungată în care nu a jucat. În ziua partidei, după microleziunea suferită în urmă cu câteva săptămâni, acesta a resimțit din nou dureri, astfel că nu a putut sta nici pe bancă.

„Am lăsat impresia că putem mai mult și am obținut cât ne-am propus la începutul sezonului. Mie mi-a fost frică de două lucruri. Să nu îl pierdem pe Pușcaș și chiar asta s-a întâmplat în dimineața meciului. El a fost încărcat pentru că nu a mai jucat de mult timp. A avut o microleziune. Am avut 12 zile să îl tratăm pentru partida aceasta. A simțit din nou dureri și în ziua meciului ne-am dat seama că nu puteam să îl folosim.

Mi-a fost frică și să nu luăm gol până în minutul 10. Le-am spus și apropiaților. Parcă anticipam asta. Îmi vine să mă bat peste gură. Nu s-au aliniat astrele pentru noi aseară. Parcă am avut o premoniție. M-am ofticat că m-am gândit la asta”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro, după Dinamo – FCSB 1-2.

