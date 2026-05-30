Anunțul făcut de George Pușcaș, la o zi după eșecul cu FCSB: „E doar începutul”

George Pușcaș a oferit prima reacție, după ce Dinamo a fost învinsă de FCSB, scor 1-2, în barajul de Conference League. Atacantul nu a putut evolua în derby, din cauza unei accidentări.

La o zi după meciul pierdut cu marea rivală, George Pușcaș a transmis un mesaj pe Instagram, în care și-a exprimat dezamăgirea pentru ratarea calificării în Conference League.

Anunțul făcut de George Pușcaș, la o zi după Dinamo – FCSB 1-2

George Pușcaș a făcut un apel la toată suflarea dinamovistă, subliniind că echipa trebuie să se ridice și să revină mai puternică, după eșecul cu FCSB. Atacantul le-a mulțumit suporterilor pentru susținerea arătată în acest sezon.

„Dezamăgirea este mare astăzi. Am visat cu toții să facem încă un pas și să ne calificăm mai departe, iar faptul că nu am reușit doare.

Astăzi suferim împreună, dar mâine ne ridicăm împreună. Ceea ce s-a construit aici este doar începutul. Avem motive să fim mândri, să rămânem uniți și să privim cu încredere spre sezonul viitor.