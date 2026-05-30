Lazio, gata să îl transfere pe internaționalul român! Fotbalistul, convocat în premieră de Gică Hagi

Daniel Işvanca Publicat: 30 mai 2026, 18:49

Lazio / Getty Images

Lazio se confruntă cu probleme destul de mari după acest final de sezon, iar gruparea din Serie A caută soluții pentru postul de portar, acolo unde echipa a fost afectată după accidentarea gravă suferită de Ivan Provedel.

Presa din „Cizmă” anunță că formația pentru care a evoluat Radu Ștefan a pus ochii pe portarul Otto Hindrich, convocat în premieră la naționala României.

Otto Hindrich, monitorizat de Lazio

Accidentarea lui Ivan Provedel le-au dat calculele peste cap oficialilor de la Lazio, care s-au bazat în a doua parte a sezonului pe Edoardo Motta și Alessio Furlanetto.

Pentru că veteranul din poarta echipei se recuperează greu, aceștia iau în calcul aducerea unui nou portar pe care să se bazeze măcar în începutul sezonului următor, iar Otto Hindrich ar fi prima variantă.

Transferat în această iarnă de Legia Varșovia, portarul român i-a cucerit imediat pe polonezi, ba chiar și-a câștigat și prima convocare la echipa națională, în mandatul lui Gică Hagi.

  • 1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Otto Hindrich

