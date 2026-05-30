Lazio, gata să îl transfere pe internaționalul român! Fotbalistul, convocat în premieră de Gică Hagi

Lazio se confruntă cu probleme destul de mari după acest final de sezon, iar gruparea din Serie A caută soluții pentru postul de portar, acolo unde echipa a fost afectată după accidentarea gravă suferită de Ivan Provedel.
Presa din „Cizmă” anunță că formația pentru care a evoluat Radu Ștefan a pus ochii pe portarul Otto Hindrich, convocat în premieră la naționala României.
Otto Hindrich, monitorizat de Lazio
Accidentarea lui Ivan Provedel le-au dat calculele peste cap oficialilor de la Lazio, care s-au bazat în a doua parte a sezonului pe Edoardo Motta și Alessio Furlanetto.
Pentru că veteranul din poarta echipei se recuperează greu, aceștia iau în calcul aducerea unui nou portar pe care să se bazeze măcar în începutul sezonului următor, iar Otto Hindrich ar fi prima variantă.
Transferat în această iarnă de Legia Varșovia, portarul român i-a cucerit imediat pe polonezi, ba chiar și-a câștigat și prima convocare la echipa națională, în mandatul lui Gică Hagi.
- 1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Otto Hindrich
🇷🇴 La #Lazio guarda anche all'estero per rinforzare il reparto portieri e tra i nomi seguiti c'è Otto #Hindrich, classe 2002 del Legia Varsavia. Il profilo del giocatore è finito nei radar biancocelesti e resta una pista da osservare nelle prossime settimane.
➡️ @przeglad
— LazioSpace (@SpaceLazio) May 30, 2026
