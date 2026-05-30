“Blestemul” pe care Arsenal speră să-l rupă după finala Champions League. Recordul negativ deținut de londonezi

Andrei Nicolae Publicat: 30 mai 2026, 13:52

Jucătorii lui Arsenal, la antrenamentul dinaintea finalei UCL / Profimedia

Arsenal se pregătește să o înfrunte pe Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor, iar londonezii sunt față în față cu primul lor trofeu european de acest calibru. În cazul în care va reuși să câștige la Budapesta, echipa lui Mikel Arteta va doborî un record negativ care o plasează în rândul celor mai “înfometate” echipe pentru o “urecheată”.

Paris Saint-Germain – Arsenal este marea finală a Ligii Campionilor din acest sezon, iar partida urmează să fie transmisă în format LIVE TEXT de la ora 19:00 pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Parizienii luptă pentru al doilea lor trofeu consecutiv, în timp ce Arsenal speră să triumfe în premieră în cea mai tare competiție europeană intercluburi.

Arsenal, echipe cu cele mai multe meciuri în CCE/UCL fără trofeu câștigat

Înainte de ultimul act care va avea loc pe Pusak Arena din Budapesta, statisticienii de la Opta au scos la iveală o statistică ce îi va face pe fanii londonezilor să își dorească și mai mult să își vadă favoriții câștigând. Concret, Arsenal este echipa care a adunat cele mai multe meciuri în Cupa Campionilor Europeni / Champions League fără să câștige trofeul.

“Tunarii” au 225 de meciuri în competiția “regină” a Europei, unde a ajuns o singură dată în ultimul act în afară de ediția de anul acesta. În 2006, Arsenal pierdea la Paris contra Barcelonei într-o finală în care a condus cu 1-0 și a fost întoarsă pe final, cu goluri marcate în minutele 76 și 80.

O altă statistică interesantă privind finala de astăzi este următoarea: ultimul act al UCL va fi doar al patrulea în care se înfruntă două formații din capitale de țări diferite.

