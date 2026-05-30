Home | Fotbal | Serie A | Arne Slot, destinaţie surpriză! A devenit ţinta unui gigant din Serie A şi poate fi rival cu Cristi Chivu

Arne Slot, destinaţie surpriză! A devenit ţinta unui gigant din Serie A şi poate fi rival cu Cristi Chivu

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 18:10

Comentarii
Arne Slot, destinaţie surpriză! A devenit ţinta unui gigant din Serie A şi poate fi rival cu Cristi Chivu

Arne Slot, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Arne Slot a fost demis de Liverpool, după doar două sezoane petrecute pe Anfield. Olandezul, care a cucerit Premier League în 2025 alături de “cormorani”, a avut parte de un sezon mult sub aşteptări, ceea ce a dus la îndepărtarea sa de pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Se pare că Slot nu va rămâne prea mult timp fără angajament, existând echipe importante care îl au pe listă. Potrivit presei din Italia, olandezul poate ajunge în Serie A.

Arne Slot e dorit de AC Milan, după ce a fost demis de Liverpool

Jurnalistul italian Sacha Tavolieri a anunţat că Arne Slot se află în capul listei celor de la AC Milan, echipă care a rămas fără antrenor. Massimiliano Allegri a plecat de la echipă după ce a ratat calificarea în Champions League, dar a semnat la scurt timp cu Napoli.

Acum, Slot este favorit să o preia pe AC Milan, dar nu ar fi singura noutate a clubului de pe San Siro. Acelaşi jurnalist italian susţine că Ramon Planes, fost director sportiv la echipe precum Espanyol, Tottenham, Barcelona, Betis Sevilla, care în prezent se află la Al Ittihad, ar fi favorit pentru ocuparea acestei funcţii la Milan.

Reclamă
Reclamă

Demiterea lui Arne Slot a venit în urma analizei făcute de conducerea clubului la finalul sezonului. Slot, cel care a adus titlul cu numărul 20 pentru Liverpool în urmă cu un an, a fost tot mai puternic contestat de fani în ultima perioadă din cauza evoluțiilor slabe. Liverpool a terminat pe locul 5 în campionat cu 60 de puncte, unul dintre cele mai slabe sezoane din era Premier League pentru Liverpool din acest punct de vedere. Liverpool a suferit și 19 înfrângeri în toate competițiile. Singura bilă albă: revenirea în UEFA Champions League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Observator
Filmul crimei de groază din Bacău. Micuțul de 5 ani i-a dat apă mamei, sperând că așa o salvează
Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo: “Pac Tănase! Arad goooooool! I-am îngropat”
Fanatik.ro
Gigi Becali, aşa cum nu l-ai auzit niciodată! A comentat în stil Ilie Dobre golul lui Ofri Arad cu Dinamo: “Pac Tănase! Arad goooooool! I-am îngropat”
20:27

„Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal
20:25

Arsenal, record negativ în finala Champions League! Statistica incredibilă din prima repriză cu PSG
20:07

LIVE TEXTPSG – Arsenal 1-1, în finala Champions League. Ousmane Dembele, execuție sigură din penalty
20:05

VideoJurnal Antena Sport | La viteză maximă
20:03

Controversă uriaşă în finala Champions League! Saka a atins mingea cu mâna în careu, dar nu s-a dictat penalty
20:03

VideoJurnal Antena Sport | Viitorul sună bine
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 4 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 5 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat 6 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo