Arne Slot, destinaţie surpriză! A devenit ţinta unui gigant din Serie A şi poate fi rival cu Cristi Chivu

Arne Slot a fost demis de Liverpool, după doar două sezoane petrecute pe Anfield. Olandezul, care a cucerit Premier League în 2025 alături de “cormorani”, a avut parte de un sezon mult sub aşteptări, ceea ce a dus la îndepărtarea sa de pe banca tehnică.
Se pare că Slot nu va rămâne prea mult timp fără angajament, existând echipe importante care îl au pe listă. Potrivit presei din Italia, olandezul poate ajunge în Serie A.
Arne Slot e dorit de AC Milan, după ce a fost demis de Liverpool
Jurnalistul italian Sacha Tavolieri a anunţat că Arne Slot se află în capul listei celor de la AC Milan, echipă care a rămas fără antrenor. Massimiliano Allegri a plecat de la echipă după ce a ratat calificarea în Champions League, dar a semnat la scurt timp cu Napoli.
🚨 EXCLUSIVE: Arne Slot is the leading candidate to become AC Milan’s new head coach!
🇪🇸 Ramon Planes is currently the frontrunner for the sporting director position.
⏳ Talks are currently underway.
More 🔜 #mercato #ACM #LFC pic.twitter.com/QF58SrvnGZ
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2026
Acum, Slot este favorit să o preia pe AC Milan, dar nu ar fi singura noutate a clubului de pe San Siro. Acelaşi jurnalist italian susţine că Ramon Planes, fost director sportiv la echipe precum Espanyol, Tottenham, Barcelona, Betis Sevilla, care în prezent se află la Al Ittihad, ar fi favorit pentru ocuparea acestei funcţii la Milan.
Demiterea lui Arne Slot a venit în urma analizei făcute de conducerea clubului la finalul sezonului. Slot, cel care a adus titlul cu numărul 20 pentru Liverpool în urmă cu un an, a fost tot mai puternic contestat de fani în ultima perioadă din cauza evoluțiilor slabe. Liverpool a terminat pe locul 5 în campionat cu 60 de puncte, unul dintre cele mai slabe sezoane din era Premier League pentru Liverpool din acest punct de vedere. Liverpool a suferit și 19 înfrângeri în toate competițiile. Singura bilă albă: revenirea în UEFA Champions League.
