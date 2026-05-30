Măsuri extreme pe Champs-Élysées! Ce se întâmplă la Paris, în ziua finalei PSG – Arsenal

Finala UEFA Champions League este cel mai așteptat meci de fotbal al acestui final de sezon, iar Paris Saint Germain și Arsenal se vor lupta pentru cel mai prestigios trofeu, pe Pușkaș Arena, la Budapesta.

Proprietarii magazinelor de pe celebrul bulevard Champs-Élysées și-au luat măsuri de siguranță înaintea marelui meci, în condițiile în care fanii vor urmări partida de pe un ecran uriaș, în centrul Parisului.

Sunt baricadate magazinele pe Champs-Élysées

Anul trecut a fost dezastru pe străzile din Paris după ce formația antrenată de Luis Enrique a cucerit UEFA Champions League, iar forțele de ordine se așteaptă la lucruri similare și anul acesta.

Proprietarii magazinelor de pe celebrul bulevard Champs-Élysées au luat decizia de a-și baricada la propriu magazinelor, montând grilaje uriașe în dreptul ferestrelor și a ușilor de acces, pentru a nu suferi pierderi materiale.

Peste 50.000 de oameni sunt așteptați să ia cu asalt centrul Parisului pentru a urmări finala Ligii Campionilor.