Darius Olaru, următorul jucător plecat pe bani mulți de la FCSB: „Costă 5 milioane de euro”

Daniel Işvanca Publicat: 30 mai 2026, 18:13

Darius Olaru / Sportpictures

Darius Olaru și-a înțepat rivalii de la Dinamo după ce FCSB a obținut calificarea în turul doi preliminar al Conference League, iar căpitanul roș-albaștrilor ar putea prinde un transfer important chiar în această vară.

Genk și-a manifestat interesul pentru internaționalul român și l-au monitorizat pe acesta chiar și la confruntarea de pe stadionul Arcul de Triumf.

Genk este interesată de Darius Olaru

Darius Olaru are șase ani și jumătate de când îmbracă tricoul celor de la FCSB, iar căpitanul roș-albaștrilor se apropie tot mai mult de momentul plecării.

Presa din străinătate a dezvăluit faptul că Genk este pe urmele fotbalistului evaluat la cinci milioane de euro. Nu mai puțin de cinci trofee a cucerit Olaru alături de FCSB.

„KRC Genk și-a pus ochii pe jucători internaționali cu experiență. Genk este interesată să-l transfere pe Darius Olaru. Este un mijlocaș ofensiv în vârstă de 28 de ani, care joacă la FCSB.

Olaru costă 5 milioane de euro. Aceasta este, până la urmă, clauza de reziliere din contractul său, iar clubul românesc nu are nicio intenție să-l lase să plece pentru mai puțin. Olaru mai are doi ani de contract în România”, au scris cei de la Voetbal Nieuws.

