Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor

Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra un meci tare de tot din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

UEFA l-a delegat pe arbitrul finalei din sezonul precedent la duelul de pe Camp Nou dintre Barcelona şi Atletico Madrid, ce se va desfăşura miercuri, de la ora 22:00.

Istvan Kovacs va arbitra Barcelona – Atletico Madrid

Kovacs va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia).

Kovacs revine în cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei după ce nu a primit niciun meci în faza optimilor de finală.

În această stagiune, Istvan a condus alte 6 meciuri de Champions League, PSG – Monaco 2-2 (25 februarie), Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).