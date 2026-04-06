Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor

Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra un meci tare de tot din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.
UEFA l-a delegat pe arbitrul finalei din sezonul precedent la duelul de pe Camp Nou dintre Barcelona şi Atletico Madrid, ce se va desfăşura miercuri, de la ora 22:00.
Istvan Kovacs va arbitra Barcelona – Atletico Madrid
Kovacs va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia).
Kovacs revine în cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei după ce nu a primit niciun meci în faza optimilor de finală.
În această stagiune, Istvan a condus alte 6 meciuri de Champions League, PSG – Monaco 2-2 (25 februarie), Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).
Ioan Igna: “Istvan Kovacs e un ungur căpos”
Ioan Igna (85 de ani), unul dintre cei mai mari arbitri din istoria României, a vorbit recent despre Istvan Kovacs.
“Mă sună frecvent. Îmi place să-i zic mereu că e „ungur căpos”. Nu se supără… Ăsta a jucat fotbal, de exemplu! Juca la Victoria Carei și n-a vrut să se transfere la Baia Mare pe bani mai mulți. Dar mi l-au recomandat ca arbitru și m-am dus peste el, fără să știe, la penultima etapă de B. Juca Reșița cu Baia Mare. Mi-a plăcut.
Domnule, da! I-am făcut un raport foarte bun, era talentat, putea arbitra meciuri în primul eșalon! El neavând, până în momentul ăla, meci în B, ca să înțelegeți. Atunci Mircea Sandu a vrut un arbitru tânăr pentru Supercupă și, uitându-se pe rapoartele de observare, l-a văzut pe Kovacs.
Kovacs și-acum îmi mulțumește pentru meciul ăla, că eu eram la CCA. Dar Lupescu făcea delegările. Un ungur respectuos, că așa îmi place să-i zic mereu când mă sună la telefon”, a spus Igna, citat de gsp.ro.
- UEFA a ales cine va arbitra Real Madrid – Bayern! Centralul a condus un meci controversat al „los blancos”
- Bayern Munchen “tremură” înainte de sfertul cu Real Madrid din UCL. Harry Kane ar putea rata manșa tur
- UEFA face anunțul oficial: când vor avea loc semifinalele UCL și finala
- Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid
- UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League