Home | Fotbal | Liga Campionilor | Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor

Istvan Kovacs, meci de gală în sferturile Ligii Campionilor

Dan Roșu Publicat: 6 aprilie 2026, 11:53

Comentarii
Istvan Kovacs - Profimedia Images

Istvan Kovacs (41 de ani) va arbitra un meci tare de tot din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UEFA l-a delegat pe arbitrul finalei din sezonul precedent la duelul de pe Camp Nou dintre Barcelona şi Atletico Madrid, ce se va desfăşura miercuri, de la ora 22:00.

Istvan Kovacs va arbitra Barcelona – Atletico Madrid

Kovacs va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrulea arbitru va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Christian Dingert (Germania) şi Tiago Martins (Portugalia).

Kovacs revine în cea mai importantă competiţie inter-cluburi a Europei după ce nu a primit niciun meci în faza optimilor de finală.

În această stagiune, Istvan a condus alte 6 meciuri de Champions League, PSG – Monaco 2-2 (25 februarie), Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Reclamă
Reclamă

Ioan Igna: “Istvan Kovacs e un ungur căpos”

Ioan Igna (85 de ani), unul dintre cei mai mari arbitri din istoria României, a vorbit recent despre Istvan Kovacs.

“Mă sună frecvent. Îmi place să-i zic mereu că e „ungur căpos”. Nu se supără… Ăsta a jucat fotbal, de exemplu! Juca la Victoria Carei și n-a vrut să se transfere la Baia Mare pe bani mai mulți. Dar mi l-au recomandat ca arbitru și m-am dus peste el, fără să știe, la penultima etapă de B. Juca Reșița cu Baia Mare. Mi-a plăcut.

Domnule, da! I-am făcut un raport foarte bun, era talentat, putea arbitra meciuri în primul eșalon! El neavând, până în momentul ăla, meci în B, ca să înțelegeți. Atunci Mircea Sandu a vrut un arbitru tânăr pentru Supercupă și, uitându-se pe rapoartele de observare, l-a văzut pe Kovacs.

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Reclamă

Kovacs și-acum îmi mulțumește pentru meciul ăla, că eu eram la CCA. Dar Lupescu făcea delegările. Un ungur respectuos, că așa îmi place să-i zic mereu când mă sună la telefon”, a spus Igna, citat de gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
Fanatik.ro
Şumudică, anunţul momentului: “Am vorbit personal cu medicul lui Mircea Lucescu!” Dialogul cu Neli Lucescu şi ce i-a transmis doctorul despre starea teribilă în care se află fostul selecţioner
11:34

Ionuţ Lupescu, mesaj din suflet pentru Mircea Lucescu: “Dumnezeu să-ţi dea putere, Nea Mircea”
11:12

Preşedintele lui Inter s-a săturat de tratamentul primit de Bastoni: “Linșajul ăsta e ruşinos”
11:08

Alex Mitriță a venit cu reacția după gestul golănesc pentru care a luat roșu: “Am eșuat în a mă controla”
10:52

Celebrul “Burebista”, Costel Câmpeanu, a dat verdictul legat de Târnovanu: “M-aș duce să vorbesc frumos”
10:48

Florin Prunea l-a văzut pe Dan Șucu “stană de piatră” și nu s-a ferit: “Să te trezești în situația asta”
10:24

Sorana Cîrstea se menţine pe locul 29 în clasamentul WTA! Jaqueline Cristian a urcat două poziţii
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 3 UPDATEMircea Lucescu, în continuare în stare gravă la ATI. Răzvan Lucescu a fost la spital alături de mama lui 4 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 5 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 6 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului