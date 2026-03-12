Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri "de foc" - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele, după turul optimilor din Champions League. Ei au prezis duelurile din sferturile competiţiei, care se anunţă a fi unele “de foc”.

În seara de miercuri, Real Madrid şi PSG au făcut paşi mari către sferturi după ce au dat recital cu Manchester City (3-0), respectiv Chelsea (5-2).

Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League

Ca şi calificate în sferturi sunt şi Atletico Madrid, după 5-2 cu Tottenham, dar şi Bayern, după 6-1 cu Atalanta.

Astfel, cei de la Football Meets Data au prezis duelurile din sferturile Champions League. Ei sunt convişi că pe lângă cele patru echipe menţionate anterior, şi Liverpool, Barcelona, Bodo/Glimt şi Arsenal se vor califica în runda următoare a competiţiei.

Sferturile Champions League prezise după turul optimilor: