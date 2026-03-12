Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri "de foc" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri "de foc"

Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri "de foc"

Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri “de foc”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 9:27

Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri de foc

Trofeul Champions League/ Profimedia

Specialiştii au făcut toate calculele, după turul optimilor din Champions League. Ei au prezis duelurile din sferturile competiţiei, care se anunţă a fi unele “de foc”.

În seara de miercuri, Real Madrid şi PSG au făcut paşi mari către sferturi după ce au dat recital cu Manchester City (3-0), respectiv Chelsea (5-2).

Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League

Ca şi calificate în sferturi sunt şi Atletico Madrid, după 5-2 cu Tottenham, dar şi Bayern, după 6-1 cu Atalanta.

Astfel, cei de la Football Meets Data au prezis duelurile din sferturile Champions League. Ei sunt convişi că pe lângă cele patru echipe menţionate anterior, şi Liverpool, Barcelona, Bodo/Glimt şi Arsenal se vor califica în runda următoare a competiţiei.

Sferturile Champions League prezise după turul optimilor:

  • Real Madrid – Bayern
  • PSG – Liverpool
  • Atletico Madrid – Barcelona
  • Bodo/Glimt – Arsenal

În tur, Arsenal a remizat cu Leverkusen, scor 1-1, acelaşi scor cu care s-a terminat şi duelul dintre Barcelona şi Newcastle. Bodo/Glimt a învins-o pe Sporting cu 3-0, iar Liverpool a pierdut la limită cu Galatasaray, scor 0-1.

Programul meciurilor din returul optimilor Champions League:

Marţi (17 martie):

  • Sporting – Bodo/Glimt, ora 19:45
  • Arsenal – Leverkusen, ora 22:00
  • Chelsea – PSG, ora 22:00
  • Manchester City – Real Madrid, ora 22:00

Miercuri (18 martie)

  • Barcelona – Newcastle, ora 19:45
  • Bayern – Atalanta, ora 22:00
  • Liverpool – Galatasaray, ora 22:00
  • Tottenham – Atletico Madrid, ora 22:00
