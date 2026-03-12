Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League, după turul optimilor. Meciuri "de foc" - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele, după turul optimilor din Champions League. Ei au prezis duelurile din sferturile competiţiei, care se anunţă a fi unele “de foc”.
În seara de miercuri, Real Madrid şi PSG au făcut paşi mari către sferturi după ce au dat recital cu Manchester City (3-0), respectiv Chelsea (5-2).
Calculele specialiştilor pentru calificarea în sferturile Champions League
Ca şi calificate în sferturi sunt şi Atletico Madrid, după 5-2 cu Tottenham, dar şi Bayern, după 6-1 cu Atalanta.
Astfel, cei de la Football Meets Data au prezis duelurile din sferturile Champions League. Ei sunt convişi că pe lângă cele patru echipe menţionate anterior, şi Liverpool, Barcelona, Bodo/Glimt şi Arsenal se vor califica în runda următoare a competiţiei.
Sferturile Champions League prezise după turul optimilor:
- Real Madrid – Bayern
- PSG – Liverpool
- Atletico Madrid – Barcelona
- Bodo/Glimt – Arsenal
În tur, Arsenal a remizat cu Leverkusen, scor 1-1, acelaşi scor cu care s-a terminat şi duelul dintre Barcelona şi Newcastle. Bodo/Glimt a învins-o pe Sporting cu 3-0, iar Liverpool a pierdut la limită cu Galatasaray, scor 0-1.
Programul meciurilor din returul optimilor Champions League:
Marţi (17 martie):
- Sporting – Bodo/Glimt, ora 19:45
- Arsenal – Leverkusen, ora 22:00
- Chelsea – PSG, ora 22:00
- Manchester City – Real Madrid, ora 22:00
Miercuri (18 martie)
- Barcelona – Newcastle, ora 19:45
- Bayern – Atalanta, ora 22:00
- Liverpool – Galatasaray, ora 22:00
- Tottenham – Atletico Madrid, ora 22:00
