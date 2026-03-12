"Perfecţiune". Alvaro Arbeloa, laude pentru Fede Valverde după meciul de vis cu Manchester City - Antena Sport

Închide meniul
“Perfecţiune”. Alvaro Arbeloa, laude pentru Fede Valverde după meciul de vis cu Manchester City

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 9:13

Alvaro Arbeloa, la Real Madrid/ Profimedia

Uruguayanul Fede Valverde, care a avut o evoluţie fabuloasă, reuşind un hat-trick în prima repriză a meciului cu Manchester City (3-0), miercuri, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, “reprezintă” perfecţiunea a ceea ce înseamnă Real Madrid”, a spus antrenorul Alvaro Arbeloa.

“El este un jucător care reprezintă perfect ce înseamnă Real Madrid. Este unul dintre liderii acestei echipe şi va rămâne aşa mult timp de acum încolo. Performanţa sa din această seară mă face extrem de mândru, pentru că o merită, după toate sacrificiile pe care le-a făcut”, a declarat Arbeloa într-o conferinţă de presă.

“El este întotdeauna primul care intervine atunci când lucrurile merg prost. Întotdeauna conduce prin puterea exemplului şi mă bucur foarte mult pentru el. A fost peste tot în seara asta şi a marcat trei goluri. Este o seară care va rămâne în amintire”, a adăugat el.

Antrenorul madrilen şi-a manifestat, totodată, satisfacţia pentru prestaţia colectivă a echipei sale: “Cel mai bun meci al nostru? Cu siguranţă este meciul în care ne-am urmat cel mai bine planul de joc. În această seară am fost o echipă cu majuscule. De asta avem nevoie în fiecare meci. Această echipă este plină de jucători grozavi, dar trebuie să fii şi o echipă mare pentru a câştiga împotriva lui Manchester City, sau împotriva lui Elche”, a afirmat el.

“Real Madrid este capabilă de orice. Am spus că nu suntem inferiori nimănui, că îi vom privi în ochi şi am făcut-o. Acest meci demonstrează de ce suntem capabili”, a conchis Arbeloa.

La rândul lui, omologul său Pep Guardiola a considerat că echipa sa poate nu merita o înfrângere atât de grea.

“Meciul nostru nu a fost atât de rău pe cât sugerează scorul. De câte ori am intrat în careu? A fost doar o chestiune de a da pasa potrivită şi de a o trimite în plasă, ne-a lipsit acel mic detaliu”, a lamentat el.

Fede Valverde a reuşit un hat-trick în prima repriză (20, 27, 42), iar echipa antrenată de Alvaro Arbeloa putea câştiga şi mai clar, dar Vinicius Junior a ratat un penalty în min. 58.

