"E imposibil să fim ca anul trecut". Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a "distrus-o" pe Chelsea - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain a lăudat evoluţia elevilor săi în meciul câştigat cu scorul de 5-2 în faţa formaţiei Chelsea Londra, miercuri seara în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Astăzi am arătat că suntem o echipă adevărată’, a declarat tehnicianul spaniol la finalul meciului de pe Parc des Princes.

Luis Enrique, prima reacţie după PSG – Chelsea 5-2

“Acesta este un moment special pentru că ne lipseşte precizia, dacă ne comparăm cu anul trecut. E imposibil să fim ca anul trecut. Suntem o echipă foarte rezistentă. Acest cuvânt defineşte echipa noastră şi suporterii noştri“, a mai spus antrenorul.

Întrebat dacă această victorie este un punct de cotitură pentru restul campaniei europene a clubului parizian, Luis Enrique a răspuns: “Nu ştiu, dar cred că este un moment special. Rezilienţa este cuvântul care defineşte perfect echipa noastră şi suporterii noştri. Dedicăm această victorie suporterilor noştri”.

PSG nu va juca în Ligue 1 la sfârşitul acestei săptămâni, datorită unei amânări acordate de Liga profesionistă franceză, având astfel timp suficient la dispoziţie pentru a pregăti returul de pe Stamford Bridge.