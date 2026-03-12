"E imposibil să fim ca anul trecut". Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a "distrus-o" pe Chelsea - Antena Sport

Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain a lăudat evoluţia elevilor săi în meciul câştigat cu scorul de 5-2 în faţa formaţiei Chelsea Londra, miercuri seara în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.
“Astăzi am arătat că suntem o echipă adevărată’, a declarat tehnicianul spaniol la finalul meciului de pe Parc des Princes.
Luis Enrique, prima reacţie după PSG – Chelsea 5-2
“Acesta este un moment special pentru că ne lipseşte precizia, dacă ne comparăm cu anul trecut. E imposibil să fim ca anul trecut. Suntem o echipă foarte rezistentă. Acest cuvânt defineşte echipa noastră şi suporterii noştri“, a mai spus antrenorul.
Întrebat dacă această victorie este un punct de cotitură pentru restul campaniei europene a clubului parizian, Luis Enrique a răspuns: “Nu ştiu, dar cred că este un moment special. Rezilienţa este cuvântul care defineşte perfect echipa noastră şi suporterii noştri. Dedicăm această victorie suporterilor noştri”.
PSG nu va juca în Ligue 1 la sfârşitul acestei săptămâni, datorită unei amânări acordate de Liga profesionistă franceză, având astfel timp suficient la dispoziţie pentru a pregăti returul de pe Stamford Bridge.
“Este important să avem o săptămână la dispoziţie pentru a ne pregăti şi a recupera jucătorii, dar după pauza internaţională vom avea probleme pentru că vom avea mai puţine zile libere’, a explicat antrenorul parizienilor.
La rândul său, antrenorul echipei Chelsea, Liam Rosenior, a recunoscut că înfrângerea de la Paris este una dureroasă.
“Au fost greşeli, dar trebuie să rămânem calmi. Am fost pedepsiţi de o echipă foarte bună. Când te uitiţi la scor, doare. Timp de 75 de minute am fost în joc”, a spus tehnicianul londonezilor.
Dar “sunt multe lucruri pozitive”, iar “performanţa noastră a fost foarte bună până la al treilea gol parizian”, a mai spus Rosenior.
PSG, deţinătoarea trofeului, a condus de două ori, prin golurile înscrise de Bradley Barcola (10) şi Ousmane Dembele (40), dar londonezii au revenit de fiecare dată, prin Malo Gusto (28), respectiv Enzo Fernandez (57). Vitinha (74) a readus echipa antrenată de Luis Enrique în avantaj, cu o execuţie elegantă, profitând de o gafă a portarului Filip Jorgensen. Georgianul Hvicea Kvaraţhelia, introdus pe gazon în min. 62, a reuşit o dublă în finalul întâlnirii (86, 90+4), aducând-o mai aproape pe PSG de sferturile de finală.
