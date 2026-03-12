Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E imposibil să fim ca anul trecut". Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a "distrus-o" pe Chelsea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “E imposibil să fim ca anul trecut”. Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a “distrus-o” pe Chelsea

“E imposibil să fim ca anul trecut”. Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a “distrus-o” pe Chelsea

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 10:06

Comentarii
E imposibil să fim ca anul trecut. Luis Enrique a dat verdictul, după ce PSG a distrus-o pe Chelsea

Luis Enrique, pe banca PSG-ului/ Profimedia

Luis Enrique, antrenorul echipei Paris Saint-Germain a lăudat evoluţia elevilor săi în meciul câştigat cu scorul de 5-2 în faţa formaţiei Chelsea Londra, miercuri seara în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Astăzi am arătat că suntem o echipă adevărată’, a declarat tehnicianul spaniol la finalul meciului de pe Parc des Princes.

Luis Enrique, prima reacţie după PSG – Chelsea 5-2

“Acesta este un moment special pentru că ne lipseşte precizia, dacă ne comparăm cu anul trecut. E imposibil să fim ca anul trecut. Suntem o echipă foarte rezistentă. Acest cuvânt defineşte echipa noastră şi suporterii noştri“, a mai spus antrenorul.

Întrebat dacă această victorie este un punct de cotitură pentru restul campaniei europene a clubului parizian, Luis Enrique a răspuns: “Nu ştiu, dar cred că este un moment special. Rezilienţa este cuvântul care defineşte perfect echipa noastră şi suporterii noştri. Dedicăm această victorie suporterilor noştri”.

PSG nu va juca în Ligue 1 la sfârşitul acestei săptămâni, datorită unei amânări acordate de Liga profesionistă franceză, având astfel timp suficient la dispoziţie pentru a pregăti returul de pe Stamford Bridge.

Reclamă
Reclamă

“Este important să avem o săptămână la dispoziţie pentru a ne pregăti şi a recupera jucătorii, dar după pauza internaţională vom avea probleme pentru că vom avea mai puţine zile libere’, a explicat antrenorul parizienilor.

La rândul său, antrenorul echipei Chelsea, Liam Rosenior, a recunoscut că înfrângerea de la Paris este una dureroasă.

“Au fost greşeli, dar trebuie să rămânem calmi. Am fost pedepsiţi de o echipă foarte bună. Când te uitiţi la scor, doare. Timp de 75 de minute am fost în joc”, a spus tehnicianul londonezilor.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă

Dar “sunt multe lucruri pozitive”, iar “performanţa noastră a fost foarte bună până la al treilea gol parizian”, a mai spus Rosenior.

PSG, deţinătoarea trofeului, a condus de două ori, prin golurile înscrise de Bradley Barcola (10) şi Ousmane Dembele (40), dar londonezii au revenit de fiecare dată, prin Malo Gusto (28), respectiv Enzo Fernandez (57). Vitinha (74) a readus echipa antrenată de Luis Enrique în avantaj, cu o execuţie elegantă, profitând de o gafă a portarului Filip Jorgensen. Georgianul Hvicea Kvaraţhelia, introdus pe gazon în min. 62, a reuşit o dublă în finalul întâlnirii (86, 90+4), aducând-o mai aproape pe PSG de sferturile de finală.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
13:06
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”