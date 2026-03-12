Uriaşul Thibaut Courtois, după pasa de gol dată căpitanului Valverde, în Real - City: "Ştiu că nu sunt Ter Stegen" - Antena Sport

Thibaut Courtois a demonstrat în Real Madrid – Manchester City 3-0 că este cel mai bun portar al lumii. Pe lângă evoluţia perfectă între buturi, el a dat si un assist, care a deschis practic drumul galacticilor spre victorie.
În prima repriză, belgianul l-a lansat pe căpitanul Fede Valverde, iar uruguayanul s-a distrat cu apărarea lui Pep Guardiola, înainte să deschidă scorul.
Graţie acestui assist, Thibaut Courtois a devenit primul portar din istoria UEFA Champions League care reuşeşte să paseze decisiv de trei ori. Mai mult decât atât, el este al doilea portar, după Jose Francisco Molina, care reuşeşte să paseze decisiv de două ori în acelaşi sezon.
Thibaut Courtois, reacţie după evoluţia stelară din Real Madrid – Manchester City 3-0
”Știu că am o lovirea a mingii foarte bună pe distanță lungă. Oamenii spun adesea că nu sunt bun la jocul cu piciorul. Știu că nu sunt ca Ter Stegen, dar am o lovire bună la distanță și am lucrat la asta, iar azi (n.r. miercuri) s-a văzut rezultatul.
Mai ales împotriva echipelor care lasă mult spațiu în spatele lor și cu o minge bună de fotbal, cum este aceasta din Champions League”, a declarat Thibaut Courtois, citat de Marca.
Prima oară în acest sezon, el i-a pasat decisiv lui Kylian Mbappe, la meciul de pe terenul lui Kairat Almaty, câştigat de madrileni cu 5-0. Acela a fost primul assist al belgianului în tricoul lui Real Madrid. Prima pasă decisivă în competiţie a fost însă în 2017, în tricoul lui Chelsea, într-un meci împotriva lui Qarabag.
Courtois a avut şi o intervenţie uriaşă în repriza a doua. Pus sub presiune de O’Reilly, tânărul de 18 ani al lui Real Madrid, Thiago Pitarch, a fost la un pas de o gafă uluitoare. El a fost deposedat chiar în careu, iar O’Reilly a trimis pe poartă, dar beglianul a avut o intervenţie miraculoasă şi a menţinut scorul de pe tabelă.
