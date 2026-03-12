Gigi Becali a dezvăluit care e jucătorul care "a luat 500.000 de euro și a jucat 30 de minute" la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a dezvăluit care e jucătorul care “a luat 500.000 de euro și a jucat 30 de minute” la FCSB

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 9:27

Gigi Becali a vorbit despre jucătorii care au făcut bani mulţi la FCSB în ultima perioadă. Pe lângă Florin Tănase, care a pus mâna pe un milion de euro, şi Darius Olaru, care s-a îmbogăţit cu 700.000 de euro, latifundiarul l-a menţionat şi pe Denis Alibec.

Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro ar fi câştigat “500.000 pentru doar 30 de minute jucate”.

Patronul FCSB a exagerat însă. Alibec a adunat 150 de minute în Liga 1, la care se adaugă 11 minute în Supercupa României, 45 de minute în Cupa României şi 161 în Europa. Astfel, totalul este de 367 de minute. Singurul gol al lui Alibec la FCSB a venit în Cupa României.

Gigi Becali l-a îmbogăţit pe Denis Alibec

”Aceștia sunt niște oameni, care dacă au luat sute de mii… dacă au făcut 700 – 800 de mii de euro. Că au făcut și un milion la mine. (n.r. cine a făcut un milion de euro la FCSB?) Păi, Tănase a luat un milion de euro într-un an.

Denis Alibec a luat 500.000 de euro și a jucat numai 30 de minute. (n.r. Olaru s-a apropiat de milion?) Olaru a luat mai mult de un milion, dar în ani. Cât a avut el contractul. Dar lui Olaru ce să-i zici? Olaru merită toate milioanele. Mai are rost să-l motivezi? Olaru este inimă de echipă”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Atacantul de 35 de ani cotat la 500.000 de euro a marcat un singur gol pentru FCSB înainte să renască în tricoul dobrogenilor, pentru care a înscris deja 3 goluri în 6 meciuri.

 

