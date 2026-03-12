Fede Valverde a luat nota 10 de la L`Equipe. Lista jucătorilor care au mai reuşit aşa ceva - Antena Sport

Fede Valverde a avut o evoluţie fără cusur în Real Madrid – Manchester City, duelul din turul optimilor Champions League. “Galacticii” s-au impus cu 3-0, după un hattrick reuşit de uruguayan, în prima repriză.

Căpitanul galacticilor a făcut ce a vrut cu apărarea lui Pep Guardiola, în primul act, şi i-a adus pe madrileni extrem de aproape de sferturile de finală ale competiţiei.

Fede Valverde a luat nota 10 de la L`Equipe

Acesta a fost motivul pentru care celebrul L`Equipe i-a acordat nota 10 lui Fede Valverde. Acesta a intrat astfel într-un top select în istoria fotbalului, acolo unde se mai află alţi 19 jucători.

Ceilalţi fotbalişti de 10 în L`Equipe au fost Joao Neves, Desire Doue, Donovan Leon, Ademola Lookman, Erling Haaland (de 2 ori), Dominik Livakovic, Alban Lafont, Kylian Mbappe, Serge Gnabry, Lucas Moura, Dusan Tadic, Neymar, Carlos Eduardo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Lars Windfeld, Oleg Salenko, Franck Sauzee şi Bruno Martini.

Declaraţiile lui Fede Valverde, după Real Madrid – Manchester City 3-0

Fede Valverde (27 de ani) a oferit prima reacţie după ce a marcat un hat-trick de vis în duelul câştigat de Real Madrid cu Manchester City, scor 3-0, în turul optimilor de Champions League.