Fede Valverde a luat nota 10 de la L`Equipe. Lista jucătorilor care au mai reuşit aşa ceva - Antena Sport

Fede Valverde a avut o evoluţie fără cusur în Real Madrid – Manchester City, duelul din turul optimilor Champions League. “Galacticii” s-au impus cu 3-0, după un hattrick reuşit de uruguayan, în prima repriză.
Căpitanul galacticilor a făcut ce a vrut cu apărarea lui Pep Guardiola, în primul act, şi i-a adus pe madrileni extrem de aproape de sferturile de finală ale competiţiei.
Fede Valverde a luat nota 10 de la L`Equipe
Acesta a fost motivul pentru care celebrul L`Equipe i-a acordat nota 10 lui Fede Valverde. Acesta a intrat astfel într-un top select în istoria fotbalului, acolo unde se mai află alţi 19 jucători.
Ceilalţi fotbalişti de 10 în L`Equipe au fost Joao Neves, Desire Doue, Donovan Leon, Ademola Lookman, Erling Haaland (de 2 ori), Dominik Livakovic, Alban Lafont, Kylian Mbappe, Serge Gnabry, Lucas Moura, Dusan Tadic, Neymar, Carlos Eduardo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Lars Windfeld, Oleg Salenko, Franck Sauzee şi Bruno Martini.
Declaraţiile lui Fede Valverde, după Real Madrid – Manchester City 3-0
Fede Valverde (27 de ani) a oferit prima reacţie după ce a marcat un hat-trick de vis în duelul câştigat de Real Madrid cu Manchester City, scor 3-0, în turul optimilor de Champions League.
“E incredibil, visezi la nopți ca acestea. Mulțumesc coechipierilor mei pentru încredere, staff-ului tehnic și fanilor, în ciuda sezonului dificil. Da, cu siguranță, mai ales în ceea ce privește golurile. Chiar mi-a plăcut. Trecuse mult timp de când nu mă mai distrasem așa.
Asta îmi cere Arbeloa, să avansez mai mult. Am încercat să atac mult mai mult. Am primit pase incredibile. Ne-am antrenat destul de mult, mai ales când a venit vorba de șuturi pe poartă.
Aici trebuie să ne tratăm unii pe alții ca pe frați, să ne apărăm unii pe alții, să ne păzim unii pe alții. Important este munca echipei, efortul.
Meciurile de acolo, la Manchester, sunt dificile. Au mulți fani care sunt pasionali”, a declarat Fede Valverde, conform as.com.
