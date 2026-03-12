Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG - Chelsea 5-2: "Mi-am cerut scuze de 35 de ori" - Antena Sport

Pedro Neto şi-a cerut scuze pentru că a împins un băiat de mingi în timpul înfrângerii echipei Chelsea, scor 5-2 în faţa formaţiei Paris Saint-Germain în Liga Campionilor.

Pedro Neto şi-a cerut scuze faţă de băiatul de mingi pe care l-a îmbrâncit

Jucătorul de 26 de ani a fost văzut împingându-l pe tânărul băiat de mingi cu ambele mâini în timpul minutelor de prelungire ale meciului din optimile de finală, făcându-l să cadă pe un scaun şi declanşând o altercaţie de amploare între cele două echipe la Parc des Princes, miercuri seară.

Întrebat despre incident pe TNT Sports după meci, Neto a spus: „Vreau să-mi cer scuze băiatului de mingi. Am vorbit deja cu el. Pierdeam şi în emoţia meciului am vrut să primesc mingea repede şi l-am împins puţin. Nu sunt aşa. A fost în focul momentului şi vreau să-mi cer scuze.

I-am dat tricoul. Îmi pare foarte rău pentru asta. Franceza mea nu este foarte bună, iar [coechipierul portughez] Vitinha a venit şi i-a spus că nu sunt aşa. La final, el [băiatul de mingi] a râs şi i-am dat tricoul şi mi-am cerut scuze de vreo 35 de ori. A putut vedea ce s-a întâmplat şi a fost mulţumit de situaţie.”