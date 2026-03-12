Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG - Chelsea 5-2: "Mi-am cerut scuze de 35 de ori" - Antena Sport

Pedro Neto şi-a cerut scuze pentru că a împins un băiat de mingi în timpul înfrângerii echipei Chelsea, scor 5-2 în faţa formaţiei Paris Saint-Germain în Liga Campionilor.
Pedro Neto şi-a cerut scuze pentru că a împins un băiat de mingi în timpul înfrângerii, 2-5 pe terenul lui PSG, în turul optimilor Champions League.
Pedro Neto şi-a cerut scuze faţă de băiatul de mingi pe care l-a îmbrâncit
Jucătorul de 26 de ani a fost văzut împingându-l pe tânărul băiat de mingi cu ambele mâini în timpul minutelor de prelungire ale meciului din optimile de finală, făcându-l să cadă pe un scaun şi declanşând o altercaţie de amploare între cele două echipe la Parc des Princes, miercuri seară.
Întrebat despre incident pe TNT Sports după meci, Neto a spus: „Vreau să-mi cer scuze băiatului de mingi. Am vorbit deja cu el. Pierdeam şi în emoţia meciului am vrut să primesc mingea repede şi l-am împins puţin. Nu sunt aşa. A fost în focul momentului şi vreau să-mi cer scuze.
I-am dat tricoul. Îmi pare foarte rău pentru asta. Franceza mea nu este foarte bună, iar [coechipierul portughez] Vitinha a venit şi i-a spus că nu sunt aşa. La final, el [băiatul de mingi] a râs şi i-am dat tricoul şi mi-am cerut scuze de vreo 35 de ori. A putut vedea ce s-a întâmplat şi a fost mulţumit de situaţie.”
Nu este clar dacă Neto va fi supus vreunei alte pedepse din partea UEFA, dar acţiunile sale au avut loc în timpul unui colaps mai amplu al lui Chelsea.
Antrenorul principal Liam Rosenior a reiterat scuzele, adăugând: „Am văzut că a existat o altercaţie cu băiatul de mingi. Dar dacă a existat ceva din partea noastră care a fost greşit sau nepotrivit, mi-am cerut scuze în numele clubului.Dar cred că Pedro a făcut-o în interviuri. Sincer, nu am mai văzut nimic”.
Arbitrul spaniol al meciului a ales să nu-i arate cartonaşul lui Pedro Neto, iar lucrurile au revenit la normal.
