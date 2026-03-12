Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG - Chelsea 5-2: "Mi-am cerut scuze de 35 de ori" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG – Chelsea 5-2: “Mi-am cerut scuze de 35 de ori”

Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG – Chelsea 5-2: “Mi-am cerut scuze de 35 de ori”

Dan Roșu Publicat: 12 martie 2026, 10:27

Comentarii
Pedro Neto, după ce a îmbrâncit băiatul de mingi în PSG – Chelsea 5-2: Mi-am cerut scuze de 35 de ori

Pedro Neto i-a cerut scuze băiatului de mimgi - Profimedia Images

Pedro Neto şi-a cerut scuze pentru că a împins un băiat de mingi în timpul înfrângerii echipei Chelsea, scor 5-2 în faţa formaţiei Paris Saint-Germain în Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pedro Neto şi-a cerut scuze pentru că a împins un băiat de mingi în timpul înfrângerii, 2-5 pe terenul lui PSG, în turul optimilor Champions League.

Pedro Neto şi-a cerut scuze faţă de băiatul de mingi pe care l-a îmbrâncit

Jucătorul de 26 de ani a fost văzut împingându-l pe tânărul băiat de mingi cu ambele mâini în timpul minutelor de prelungire ale meciului din optimile de finală, făcându-l să cadă pe un scaun şi declanşând o altercaţie de amploare între cele două echipe la Parc des Princes, miercuri seară.

Întrebat despre incident pe TNT Sports după meci, Neto a spus: „Vreau să-mi cer scuze băiatului de mingi. Am vorbit deja cu el. Pierdeam şi în emoţia meciului am vrut să primesc mingea repede şi l-am împins puţin. Nu sunt aşa. A fost în focul momentului şi vreau să-mi cer scuze.

I-am dat tricoul. Îmi pare foarte rău pentru asta. Franceza mea nu este foarte bună, iar [coechipierul portughez] Vitinha a venit şi i-a spus că nu sunt aşa. La final, el [băiatul de mingi] a râs şi i-am dat tricoul şi mi-am cerut scuze de vreo 35 de ori. A putut vedea ce s-a întâmplat şi a fost mulţumit de situaţie.”

Reclamă
Reclamă

Nu este clar dacă Neto va fi supus vreunei alte pedepse din partea UEFA, dar acţiunile sale au avut loc în timpul unui colaps mai amplu al lui Chelsea.

Antrenorul principal Liam Rosenior a reiterat scuzele, adăugând: „Am văzut că a existat o altercaţie cu băiatul de mingi. Dar dacă a existat ceva din partea noastră care a fost greşit sau nepotrivit, mi-am cerut scuze în numele clubului.Dar cred că Pedro a făcut-o în interviuri. Sincer, nu am mai văzut nimic”.

Arbitrul spaniol al meciului a ales să nu-i arate cartonaşul lui Pedro Neto, iar lucrurile au revenit la normal.

Orașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata MonteoruOrașul din România care va avea un Aquapark de 10 milioane € cu bazin cu apă sărată de la Sărata Monteoru
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Observator
Reacţia ruşilor la vestea că în România vor fi mai multe forțe militare americane
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
13:06
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”