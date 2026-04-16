„Camavinga este un prost!” Sneijder și Thierry Henry n-au avut milă de Real Madrid după eliminare

Real Madrid a fost eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen după 6-4 la general pentru bavarezi. Momentul critic a venit în finalul partidei retur, când Eduardo Camavinga a primit al doilea cartonaș galben și a părăsit terenul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real a primit apoi două goluri de la Diaz și Olise și a pierdut și partida retur cu Bayern.

Camavinga, pus la zid de foștii jucători

Deși cei de la Real Madrid au făcut scandal și l-au arătat cu degetul pe arbitru pentru eliminarea din competiție, specialiștii sunt de altă părere. Mai mulți foști jucători au analizat partida și consideră că vina este la Real Madrid, nu la oficialii partidei.

„Fanii lui Real Madrid vor inunda rețelele plângându-se de arbitru. Vor spune că al doilea galben acordat lui Eduardo Camavinga a fost o rușine, că a fost prea ușor pentru un sfert de finală de Champions League și că oficialii au fost părtinitori împotriva lor. Dar trebuie să înțelegi: când joci în deplasare pe Allianz Arena, nu-i dai arbitrului niciun motiv să ia o decizie. Trebuie să fii mai inteligent decât atât.

Ce partidă! Îi vezi pe cei de la Real Madrid distrugându-i complet în prima repriză, cu Arda Güler și Kylian Mbappé, iar toți cei de acasă cred că remontada e deja completă. Apoi Bayern Munich iese în repriza a doua, profită de superioritatea numerică și transformă terenul într-o adevărată mașină de spălat. I-au sufocat complet. Și acel șut al lui Michael Olise din prelungiri, pentru 4-3 și pentru a îngropa definitiv dubla? Ce gol. Să arăți un asemenea sânge rece împotriva lui Real Madrid în minutul 94 e ceva special. Real credea că este regele incontestabil al revenirilor, dar în seara asta Bayern le-a dat o lecție dură, pe limba lor” a spus Henry.