Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League. Arsenal, sumă uriaşă după parcursul fără greşeală - Antena Sport

S-a aflat câţi bani au câştigat echipele care au participat în grupa de Champions League, în acest sezon. Arsenal, care a încheiat grupa pe primul loc, cu victorii pe linie, a încasat o sumă uriaşă din partea UEFA.

Concret, Arsenal a încasat deja suma de 58,74 milioane de euro din partea UEFA, după parcursul din Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta sunt calificaţi în optimi, unde ar putea da peste Dortmund, Olympiacos, Atalanta sau Leverkusen.

Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League

Spaniolii de la marca.com au analizat câştigurile echipelor din Champions League, după faza grupei. Arsenal conduce la acest capitol, cu cele aproximativ 60 de milioane încasate deja.

Pe locul secund în topul câştigurilor, după grupa de Champions League, se află Bayern Munchen, cu 57,33 milioane de euro, iar pe trei este Liverpool, cu 54,92 milioane de euro. Real Madrid, echipa clasată pe locul nouă, a încasat suma de 37,93 milioane de euro, iar Interul lui Cristi Chivu s-a ales cu 37,61 milioane de euro, după ce a încheiat grupa pe locul 10.

Fiecare echipă a fost răsplătită de UEFA cu suma de 18,62 milioane de euro pentru calificarea în grupa de Champions League. Pentru o victorie, echipele au încasat 2,1 milioane de euro, iar pentru un rezultat de egalitate, 700.000 de euro. Echipele care şi-au asigurat deja prezenţa în optimi sau în play-off au încasat suma de 11 milioane de euro.