Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League. Arsenal, sumă uriaşă după parcursul fără greşeală - Antena Sport

Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League. Arsenal, sumă uriaşă după parcursul fără greşeală

Viviana Moraru Publicat: 29 ianuarie 2026, 12:02

Jucătorii lui Arsenal, în timpul unui meci din Champions League/ Profimedia

S-a aflat câţi bani au câştigat echipele care au participat în grupa de Champions League, în acest sezon. Arsenal, care a încheiat grupa pe primul loc, cu victorii pe linie, a încasat o sumă uriaşă din partea UEFA.

Concret, Arsenal a încasat deja suma de 58,74 milioane de euro din partea UEFA, după parcursul din Champions League. “Tunarii” lui Mikel Arteta sunt calificaţi în optimi, unde ar putea da peste Dortmund, Olympiacos, Atalanta sau Leverkusen.

Câţi bani au încasat echipele după grupa de Champions League

Spaniolii de la marca.com au analizat câştigurile echipelor din Champions League, după faza grupei. Arsenal conduce la acest capitol, cu cele aproximativ 60 de milioane încasate deja.

Pe locul secund în topul câştigurilor, după grupa de Champions League, se află Bayern Munchen, cu 57,33 milioane de euro, iar pe trei este Liverpool, cu 54,92 milioane de euro. Real Madrid, echipa clasată pe locul nouă, a încasat suma de 37,93 milioane de euro, iar Interul lui Cristi Chivu s-a ales cu 37,61 milioane de euro, după ce a încheiat grupa pe locul 10.

Fiecare echipă a fost răsplătită de UEFA cu suma de 18,62 milioane de euro pentru calificarea în grupa de Champions League. Pentru o victorie, echipele au încasat 2,1 milioane de euro, iar pentru un rezultat de egalitate, 700.000 de euro. Echipele care şi-au asigurat deja prezenţa în optimi sau în play-off au încasat suma de 11 milioane de euro.

Chiar şi Kairat Almaty, echipă care nu a înregistrat nicio victorie şi s-a clasat pe ultimul loc, s-a ales cu suma de aproape 20 de milioane de euro, după prima participare din istorie în grupa de Champions League.

Sumele câştigate de echipele participante în grupa de Champions League 2025-2026:

  1. Arsenal – 59,74 milioane de euro
  2. Bayern – 57,33 milioane de euro
  3. Liverpool – 54,92 milioane de euro
  4. Tottenham – 53,9 milioane de euro
  5. Barcelona – 52,89 milioane de euro
  6. Chelsea – 52,57 milioane de euro
  7. Sporting – 52,26 milioane de euro
  8. Manchester City – 51,94 milioane de euro
  9. Real Madrid – 37,93 milioane de euro
  10. Inter – 37,93 milioane de euro
  11. PSG – 36,6 milioane de euro
  12. Newcastle – 36,28 milioane de euro
  13. Juventus – 35,27 milioane de euro
  14. Atletico Madrid – 34,95 milioane de euro
  15. Atalanta – 34,64 milioane de euro
  16. Leverkusen – 33,62 milioane de euro
  17. Dortmund – 32,61 milioane de euro
  18. Olympiacos – 32,29 milioane de euro
  19. Brugge – 31,28 milioane de euro
  20. Galatasaray – 30,97 milioane de euro
  21. Monaco – 30,65 milioane de euro
  22. Qarabag – 30,34 milioane de euro
  23. Bodo/Glimt – 29,32 milioane de euro
  24. Benfica – 29,01 milioane de euro
  25. Marseille – 28,68 milioane de euro
  26. Pafos – 28,38 milioane de euro
  27. Royale Union – 28,06 milioane de euro
  28. PSV – 27,05 milioane de euro
  29. Athletic Bilbao – 26,43 milioane de euro
  30. Napoli – 26,42 milioane de euro
  31. Copenhaga – 26,1 milioane de euro
  32. Ajax – 24,39 milioane de euro
  33. Frankfurt – 22,67 milioane de euro
  34. Slavia Praga – 21,66 milioane de euro
  35. Villarreal – 19,94 milioane de euro
  36. Kairat Almaty – 19,62 milioane de euro
