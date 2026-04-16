Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Ce vrei? Taci din gură!” Starurile de la Real Madrid s-au luat la ceartă la Munchen. Ce s-a întâmplat

“Ce vrei? Taci din gură!” Starurile de la Real Madrid s-au luat la ceartă la Munchen. Ce s-a întâmplat

Dan Roșu Publicat: 16 aprilie 2026, 8:39

Comentarii
Jucătorii de la Real Madrid protestează - Profimedia Images

Repriza a doua a meciului de la Munchen dintre Bayern şi Real Madrid, 4-3, a adus un moment tensionat între jucătorii galacticilor, cu Vinicius Junior în prim-plan.

Vini nu a făcut un meci mare în sferturile Ligii Campionilor, chiar dacă a oferit un assist la golul de 3-2 marcat de Kylian Mbappe. Astfel că a ajuns să se certe cu un alt star, Jude Bellingham, în urma unei faze de joc.

Tensiuni între Bellingham şi Vinicius, în timpul meciului Bayern – Real Madrid

La 3-2 pentru Real Madrid, Upamecano a preluat greşit o minge şi l-a pus pe Vini într-o poziţie extrem de bună de contraatac. Englezul i-a cerut mingea în mai multe rânduri, dar sud-americanul l-a ignorat şi a fost ulterior deposedat, din cauza unei atingeri greşite.

“Ce vrei? Taci din gură!” i-a strigat Vinicius lui Jude Bellingham, conform celor de la Movistar+! Chiar şi statistica UEFA ne arată că cei doi nu au cea mai bună relaţie, englezul pasându-i în doar patru rânduri pe Allianz Arena, în timp ce Vini nu i-a trimis nicio pasă pe toată durata meciului.

“A fost un meci dificil pentru Vini, care a încercat să găsească spații, în condițiile în care a primit puține pase la picior și s-a bazat mai mult pe mingiile lungi expediate în față de coechipieri”, a fost analiza celor de la marca.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Observator
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
E oficial! El este coșmarul lui Real Madrid! E un adevărat killer
Fanatik.ro
E oficial! El este coșmarul lui Real Madrid! E un adevărat killer
8:37

E gata! Anunțul făcut de Infantino despre prezența Iranului la Campionatul Mondial
8:25

Jaqueline Cristian, OUT de la Rouen
8:19

Marius Şumudică, ofertat de fosta echipă. Astăzi se decide revenirea
8:19

Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct
8:19

Florentino Perez a luat decizia. Ce se întâmplă cu Arbeloa, după eliminarea din UEFA Champions League
8:00

Se prăbușește Red Bull Racing? Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”