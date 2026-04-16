Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct

Partida dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, 4-3, din returul sferturilor Ligii Campionilor a fost una dintre cele mai frumoase din ultima perioadă, dar a avut parte de un final nebun, în care “galacticii” s-au simţit nedreptăţiţi.
Camavinga a fost eliminat după cumul de cartonaşe, în minutul 86, când echipa lui Arbeloa conducea cu 3-2. După ce au ratat calificarea, madrilenii au pus tunurile pe arbitrul Slavko Vincic, căruia i-au reproşat cel de-al doilea galben arătat francezului.
Arda Guler, eliminat direct la finalul meciului Bayern – Real 4-3
Camavinga a făcut un fault la limita galbenului, iar slovenul a trecut cu vederea intervenţia, ţinând cont de momentul crucial al meciului. Dar mijlocaşul lui Real a ţinut apoi mingea mai multe secunde înainte să le-o înapoieze gazdelor, moment în urma căruia Slavko Vincic i-a arătat al doilea galben şi l-a trimis la cabine.
La final, Arda Guler, cel care a marcat doua goluri senzaţionale în Bavaria, s-a dus glonţ la omul în negru şi i-a spus: “Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!”.
Acesta nu a stat pe gânduri şi i-a arătat direct cartonaşul roşu şi, cel mai probabil, turcul va primi şi o suspendare pe măsură.
Verdictul specialistului după eliminarea lui Eduardo Camavinga
Specialistul în arbitraj, Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în trecut în La Liga, a concluzionat că Eduardo Camavinga nu ar fi trebuit să fie eliminat.
“Nu poți elimina un jucător pentru așa ceva. Chiar nu văd cum poți justifica așa ceva”, a spus Alfonso Perez Burrull, citat de Marca.
