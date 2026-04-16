Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct

Partida dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, 4-3, din returul sferturilor Ligii Campionilor a fost una dintre cele mai frumoase din ultima perioadă, dar a avut parte de un final nebun, în care “galacticii” s-au simţit nedreptăţiţi.

Camavinga a fost eliminat după cumul de cartonaşe, în minutul 86, când echipa lui Arbeloa conducea cu 3-2. După ce au ratat calificarea, madrilenii au pus tunurile pe arbitrul Slavko Vincic, căruia i-au reproşat cel de-al doilea galben arătat francezului.

Arda Guler, eliminat direct la finalul meciului Bayern – Real 4-3

Camavinga a făcut un fault la limita galbenului, iar slovenul a trecut cu vederea intervenţia, ţinând cont de momentul crucial al meciului. Dar mijlocaşul lui Real a ţinut apoi mingea mai multe secunde înainte să le-o înapoieze gazdelor, moment în urma căruia Slavko Vincic i-a arătat al doilea galben şi l-a trimis la cabine.

La final, Arda Guler, cel care a marcat doua goluri senzaţionale în Bavaria, s-a dus glonţ la omul în negru şi i-a spus: “Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!”.

Acesta nu a stat pe gânduri şi i-a arătat direct cartonaşul roşu şi, cel mai probabil, turcul va primi şi o suspendare pe măsură.