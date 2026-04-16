Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct

Dan Roșu Publicat: 16 aprilie 2026, 8:19

Partida dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, 4-3, din returul sferturilor Ligii Campionilor a fost una dintre cele mai frumoase din ultima perioadă, dar a avut parte de un final nebun, în care “galacticii” s-au simţit nedreptăţiţi.

Camavinga a fost eliminat după cumul de cartonaşe, în minutul 86, când echipa lui Arbeloa conducea cu 3-2. După ce au ratat calificarea, madrilenii au pus tunurile pe arbitrul Slavko Vincic, căruia i-au reproşat cel de-al doilea galben arătat francezului.

Arda Guler, eliminat direct la finalul meciului Bayern – Real 4-3

Camavinga a făcut un fault la limita galbenului, iar slovenul a trecut cu vederea intervenţia, ţinând cont de momentul crucial al meciului. Dar mijlocaşul lui Real a ţinut apoi mingea mai multe secunde înainte să le-o înapoieze gazdelor, moment în urma căruia Slavko Vincic i-a arătat al doilea galben şi l-a trimis la cabine.

La final, Arda Guler, cel care a marcat doua goluri senzaţionale în Bavaria, s-a dus glonţ la omul în negru şi i-a spus: “Ești unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut în viața mea!”.

Acesta nu a stat pe gânduri şi i-a arătat direct cartonaşul roşu şi, cel mai probabil, turcul va primi şi o suspendare pe măsură.

Verdictul specialistului după eliminarea lui Eduardo Camavinga

Specialistul în arbitraj, Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în trecut în La Liga, a concluzionat că Eduardo Camavinga nu ar fi trebuit să fie eliminat.

“Nu poți elimina un jucător pentru așa ceva. Chiar nu văd cum poți justifica așa ceva”, a spus Alfonso Perez Burrull, citat de Marca.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
Alimentul de Paşte din care poţi face un aperitiv nou. Cum putem transforma mâncarea rămasă după sărbători
Digi RCS-RDS, actualizare în grila de programe la nivel național. Pe ce poziții găsești canalele Digi Sport, Eurosport, Prima Sport, Pro Arena și TVR Sport
Florentino Perez a luat decizia. Ce se întâmplă cu Arbeloa, după eliminarea din UEFA Champions League
Se prăbușește Red Bull Racing? Analiza lui Adrian Georgescu
Alvaro Arbeloa a făcut praf arbitrajul după Bayern – Real Madrid 4-3: „A distrus meciul”
S-au făcut calculele! Ce șanse au cele patru semifinaliste din Champions League să ajungă în marea finală
Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3!
Eliminare stupidă în Bayern – Real. Eduardo Camavinga și-a “îngropat” echipa cu două galbene în opt minute
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”