Ciocnire „horror” în Real Madrid - Benfica! Asencio a fost scos pe targă - Antena Sport

Real Madrid s-a calificat în optimile de finală ale UEFA Champions League, după ce a câștigat și returul contra celor de la Benfica Lisabona, Vinicius Junior fiind cel care a înscris golul decisiv.
Fotbalul a trecut în plan secund în minutul 74, când Raul Asencio și Eduardo Camavinga s-au ciocnit într-un duel aerian pentru o minge. Stoperul „los blancos” a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Raul Asencio, scos pe targă după ce s-a ciocnit de Eduardo Camavinga
Emoții mari pe ”Bernabeu” la meciul dintre Real Madrid și Benfica Lisabona. Raul Asencio a suferit o accidentare destul de gravă, după ce s-a ciocnit de coechipierul Camavinga, în minutul 74.
Fundașul central al lui Alvaro Arbeloa nu s-a mai ridicat de pe gazon, iar staff-ul medical a intervenit imediat și l-a scos pe targă de pe teren. Acesta acuza dureri în piept, dar și în zona capului, fiind chiar suspect de comoție.
Imediat, Asensio a fost înlocuit de austriacul David Alaba și a fost trimis la spital pentru a fi supus mai multor investigații amănunțite. Vestea nu este una deloc bună pentru Real Madrid, având în vedere faptul că Militao și Huijsen sunt și ei indisponibili.
