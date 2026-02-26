Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor - Antena Sport

Istvan Kovacs a oferit o fază amuzantă fără să vrea în meciul din Champions League dintre Paris Saint-Germain și AS Monaco, încheiat cu accederea formației din capitala Franței în optimile competiției.
Pe finalul partidei de pe Parc des Princes, românul care a condus duelul de la centru s-a ciocnit de Joao Neves, mijlocașul echipei lui Luis Enrique, căzând pe gazon.
Istvan Kovacs a ieșit în evidență în PSG – AS Monaco
Arbitrul din Carei a primit reponsabilitatea de a oficia duelul 100% francez din play-off-ul pentru optimile UCL dintre PSG și AS Monaco, iar acesta a avut câteva momente în care a ieșit în evidență. În minutul 58, Kovacs a eliminat un jucător din tabăra formației din Principat, pe extrema Mamadou Coulibaly, care a văzut două “galbene” în decurs de patru minute.
Pe lângă decizia contestată de cei de la AS Monaco, arbitrul român a mai acordat alte cinci galbene, printre care și unul pentru antrenorul formației care a fost eliminată din Liga Campionilor, Sebastien Pocognoli. La aceeași fază, Kovacs l-a sancționat și pe Samuel Nibombe, jucătorul oaspeților care se pregătea să intre pe teren.
După aceste momente tensionate, Kovacs a oferit și o fază comică. Joao Neves, fotbalistul lui PSG, urmărea un balon, iar în alergare s-a ciocnit de centralul din Carei și l-a pus la pământ. Imediat după ce s-a ridicat, Kovacs s-a uitat urât înspre jucătorul portughez.
VEZI AICI CĂZĂTURA LUI ISTVAN KOVACS
Duelul dintre PSG și AS Monaco de pe Parc des Princes s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar trupa lui Luis Enrique s-a impus la general cu 5-4.
