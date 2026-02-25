Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 23:30

Andrea Mandorlini, în timpul unui meci / Sport Pictures

Andrea Mandorlini, fostul antrenor al lui CFR Cluj, a decis să reclame echipa din Gruia la Federația Română de Fotbal. Tehnicianul de 65 de ani solicită plata unor restanțe pe care clubul nu le-a achitat nici până în ziua de azi.

Situația financiară de la CFR Cluj părea să se fi rezolvat după transferul lui Louis Munteanu la DC United, însă există în continuare impedimente de acest fel în Gruia. Pe rolul Camerei Naționale de Soluționare a Litigiilor (CNSL) din cadrul FRF s-a regăsit în ședința de pe 24 februarie procesul pe care Mandorlini l-a deschis împotriva fostei sale echipe.

Mandorlini își vrea banii de la CFR Cluj

Concret, italianul și-a cerut restanțele financiare pe care le avea de încasat de la echipa patronată de Neluțu Varga. În scurta perioadă petrecută în Gruia după demisia lui Dan Petrescu, Mandorlini avea un salariu lunar de 15.000 de euro.

Deși a fost adus pentru a redresa echipa care a avut un start slab de sezon, în care fusese eliminată și din cupele europene, tehnicianul nu a confirmat, motiv pentru care a fost dat afară după doar nouă meciuri. Bilanțul său în Liga 1 a fost de o victorie, cinci egaluri și două eșecuri, iar în Conference League a câștigat returul cu Hacken cu 1-0 după eșecul cu 7-2 care l-a făcut pe Petrescu să plece.

După plecarea lui Mandorlini, în locul italianului a venit Daniel Pancu, antrenorul care a adus-o pe CFR din zona retrogradării pe locul 5, având în acest moment o serie de nouă victorii la rând.

