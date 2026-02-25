Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG - Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la returul play-off-ului Ligii Campionilor, dintre Paris Saint Germain și AS Monaco, iar centralul din Carei i-a purtat iarăși noroc grupării de pe Parc des Princes.
Arbitrul român a eliminat un jucător din tabăra oaspeților, iar la faza imediat următoare, formația antrenată de Luis Enrique a dat lovitura și a restabilit egalitatea.
Mamadou Coulibaly, eliminat de Istvan Kovacs
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la un nou meci al celor de la Paris Saint Germain, iar centralul din Carei a luat o decizie importantă într-un moment în care jocul se îndrepta către prelungiri.
La scorul de 1-0 în favoarea celor de la AS Monaco, arbitrul l-a eliminat pe Mamadou Coulibaly, care a încasat al doilea cartonaș galben în doar patru minute.
Din faza fixă rezultată, campioana din Hexagon a restabilit egalitatea prin Marquinhos, iar șase minute mai târziu, a trecut la cârma jocului, după reușita lui Kvaratskhelia.
- Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona
- Real Madrid – Benfica 2-1. Ibericii sunt în optimile UCL. Galatasaray tranșează meciul dramatic cu Juventus
- Ciocnire „horror” în Real Madrid – Benfica! Asencio a fost scos pe targă
- Gol pentru istoria Ligii Campionilor! Recordul doborât de Atalanta după ce s-a calificat în optimi în min. 90+8
- Fază incredibilă în Atalanta – Borussia Dortmund! A fost umplut de sânge, dar arbitrul a dat penalty abia după intervenţia VAR