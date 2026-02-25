Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG - Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la returul play-off-ului Ligii Campionilor , dintre Paris Saint Germain și AS Monaco, iar centralul din Carei i-a purtat iarăși noroc grupării de pe Parc des Princes.

Arbitrul român a eliminat un jucător din tabăra oaspeților, iar la faza imediat următoare, formația antrenată de Luis Enrique a dat lovitura și a restabilit egalitatea.

Mamadou Coulibaly, eliminat de Istvan Kovacs

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la un nou meci al celor de la Paris Saint Germain, iar centralul din Carei a luat o decizie importantă într-un moment în care jocul se îndrepta către prelungiri.

La scorul de 1-0 în favoarea celor de la AS Monaco, arbitrul l-a eliminat pe Mamadou Coulibaly, care a încasat al doilea cartonaș galben în doar patru minute.

Din faza fixă rezultată, campioana din Hexagon a restabilit egalitatea prin Marquinhos, iar șase minute mai târziu, a trecut la cârma jocului, după reușita lui Kvaratskhelia.