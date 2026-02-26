Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona - Antena Sport

Miercuri am aflat toate echipele care vor evolua în optimile de finală UEFA Champions League. Tragerea la sorţi, ultima din acest sezon, care va stabili optimile, sferturile şi semifinalele, va avea loc vineri, 27 noiembrie, la Nyon, de la ora 13:00.

Pentru al doilea an la rând, încă dinaintea optimilor vom cunoaşte traseul din UEFA Champions League şi putem să ne facem o idee în legătură cu posibilele dueluri care vor avea loc în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League

În optimile de finală putem avea mai multe dueluri de foc. PSG, echipă care a eliminat-o pe AS Monaco, va juca pentru un loc în sferturile de finală cu Barcelona sau Chelsea. De un adversar dificil poate avea parte şi Real Madrid. Echipa lui Arbeloa o poate reîntâlni pe Manchester City, dar poate juca pentru sferturi şi cu Sporting Lisabona. Real Madrid şi Manchester City s-au întâlnit şi în grupa principală, în luna decembrie, iar “cetăţenii” s-au impus cu 2-1 pe Bernabeu.

Galatasaray, echipă care s-a calificat dramatic în optimi, după ce Juventus reuşise să înscrie de trei ori şi să trimită meciul în prelungiri, o poate reîntâlni pe Liverpool. Turcii s-au impus în meciul din toamnă, din grupa principală, scor 1-0. Cealaltă posibilă adversară a turcilor este Tottenham. În ceea ce o priveşte pe Liverpool, “cormoranii” sunt siguri că vor reîntâlni o echipă cu care au jucat în acest sezon. Dacă nu va juca cu Galatasaray, echipa lui Arne Slot va juca cu Atletico Madrid, formaţie pe care a învins-o cu 3-2 în septembrie.

Posibilele meciuri din optimile de finală UEFA Champions League