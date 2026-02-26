Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona

Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona

Alex Masgras Publicat: 26 februarie 2026, 0:36

Comentarii
Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League! Cu cine pot pica Real Madrid, PSG, Liverpool şi Barcelona

Vinicius şi Ruben Dias / Profimedia

Miercuri am aflat toate echipele care vor evolua în optimile de finală UEFA Champions League. Tragerea la sorţi, ultima din acest sezon, care va stabili optimile, sferturile şi semifinalele, va avea loc vineri, 27 noiembrie, la Nyon, de la ora 13:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru al doilea an la rând, încă dinaintea optimilor vom cunoaşte traseul din UEFA Champions League şi putem să ne facem o idee în legătură cu posibilele dueluri care vor avea loc în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Posibilele dueluri de foc din optimile Champions League

În optimile de finală putem avea mai multe dueluri de foc. PSG, echipă care a eliminat-o pe AS Monaco, va juca pentru un loc în sferturile de finală cu Barcelona sau Chelsea. De un adversar dificil poate avea parte şi Real Madrid. Echipa lui Arbeloa o poate reîntâlni pe Manchester City, dar poate juca pentru sferturi şi cu Sporting Lisabona. Real Madrid şi Manchester City s-au întâlnit şi în grupa principală, în luna decembrie, iar “cetăţenii” s-au impus cu 2-1 pe Bernabeu.

Galatasaray, echipă care s-a calificat dramatic în optimi, după ce Juventus reuşise să înscrie de trei ori şi să trimită meciul în prelungiri, o poate reîntâlni pe Liverpool. Turcii s-au impus în meciul din toamnă, din grupa principală, scor 1-0. Cealaltă posibilă adversară a turcilor este Tottenham. În ceea ce o priveşte pe Liverpool, “cormoranii” sunt siguri că vor reîntâlni o echipă cu care au jucat în acest sezon. Dacă nu va juca cu Galatasaray, echipa lui Arne Slot va juca cu Atletico Madrid, formaţie pe care a învins-o cu 3-2 în septembrie.

Posibilele meciuri din optimile de finală UEFA Champions League

Reclamă
Reclamă
  • (11) PSG / (12) Newcastle – (5) Barcelona / (6) Chelsea
  • (3) Liverpool / (4) Tottenham – (20) Galatasaray / (14) Atletico Madrid
  • (9) Real Madrid / (23) Bodo/Glimt – (7) Sporting / (8) Manchester City
  • (15) Atalanta / (16) Leverkusen – (1) Arsenal – (2) Bayern Munchen

Fiecare echipă a fost poziţionată pe tabloul în funcţie de locul pe care a terminat în grupa principală. Pe lângă meciurile din optimi, vineri vom afla şi tabloul pentru sferturi şi semifinale.

  • Optimi de finală: 10/11 martie – 17/18 martie
  • Sferturi de finală: 7/8 aprilie – 14/15 aprilie
  • Semifinale: 28/29 aprilie – 5/6 mai
  • Finală: 30 mai
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Observator
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
Fanatik.ro
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
0:54 26 feb.
Istvan Kovacs, pus la pământ de un star de la PSG. Românul, protagonistul unui moment comic în Liga Campionilor
0:35 26 feb.
Real Madrid – Benfica 2-1. Ibericii, în optimile UCL. Galatasaray, calificare după un meci “de infarct” cu Juve
23:58
Ciocnire „horror” în Real Madrid – Benfica! Asencio a fost scos pe targă
23:30
Andrea Mandorlini a reclamat-o pe CFR la FRF. Italianul își vrea banii neprimiți după ultima aventură din Cluj
23:27
Istvan Kovacs a eliminat un jucător în PSG – Monaco! Două cartonașe galbene în 4 minute. A urmat dezastrul
22:48
Gol pentru istoria Ligii Campionilor! Recordul doborât de Atalanta după ce s-a calificat în optimi în min. 90+8
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 5 Clubul vizat de dosarul meciurilor aranjate a dat afară toţi jucătorii. Mesajul postat de club 6 Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele