Gol pentru istoria Ligii Campionilor! Recordul doborât de Atalanta după ce s-a calificat în optimi în min. 90+8 - Antena Sport

Atalanta a reușit o calificare dramatică în optimile Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Borussia Dortmund cu 4-1 la Bergamo (4-3 la general), golul decisiv fiind marcat în minutul 90+8. Reușita de la 11 metri a lui Lazar Samardzic nu a consemnat doar accederea echipei sale în următoarea fază eliminatorie, ci a stabilit și un nou record în istoria competiției.

Sârbul Samardzic a fost eroul celor de la Atalanta în victoria și calificarea în optimile UCL în dauna Borussiei Dortmund. Italienii au reușit să întoarcă eșecul cu 2-0 din tur și au învins-o pe formația din Bundesliga cu scorul de 4-1 grație unui gol care a venit din penalty după o fază incredibilă.

Recordul doborât de Atalanta după meciul cu Dortmund

Mingea trimisă de la punctul cu var de Samardzic a intrat în poartă în minutul 97 și secunda 54, devenind golul marcat cel mai târziu în istoria UCL care asigură o calificare într-o fază eliminatorie. Înainte de reușita fotbalistului din Bergamo, Cristiano Ronaldo deținea acest record.

#OJOALDATO – El gol de Samardzic (a los 97 minutos y 54 segundos) es el más tardío jamás anotado para superar una eliminatoria de Champions League, superando el gol de Cristiano Ronaldo (también de penalti) contra la Juventus, a los 96 minutos y 55 segundos, el 11.04.2018.

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 25, 2026

În sezonul 2017/18, portughezul marca tot dintr-un penalty în poarta lui Juventus la borna 96:55, în returul unui sfert de finală. În tur, Real câștigase cu 3-0, dar în retur italienii au întors scorul și conduceau cu 3-0, moment în care ibericii au primit o lovitură de la 11 metri, iar “CR7” a asigurat calificarea echipei sale cu 4-3 la general.