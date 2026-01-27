Cum i-a numit Jose Mourinho pe Cristi Chivu şi Arbeloa, după ce s-a înţeles că i-a atacat! - Antena Sport

Cristi Chivu şi Jose Mourinho, în perioada în care primul era la Inter Primavera, iar portughezul la Roma / Profimedia Images

Jose Mourinho (63 de ani) a lămurit subiectul presupusului său atac la adresa foştilor săi elevi, Cristi Chivu (45 de ani) şi Alvaro Arbeloa (43 de ani).

Mourinho a declarat că nu înţelege cum echipele mari aleg să pună antrenori tehnicieni fără experienţă. Mourinho a explicat că nu a făcut referire la Chivu şi Arbeloa.

Jose Mourinho neagă că i-a atacat pe Cristi Chivu şi Alvaro Arbeloa

„Întrebarea de atunci era despre Spalletti, iar răspunsul meu este despre el. În anul 2000, Benfica a sunat un antrenor care nu antrenase pe nimeni. Acel antrenor nu a răspuns, pentru că a crezut că îl vor ca asistent. Asta mi s-a întâmplat mie.

Vouă, spaniolilor, v-a prins bine să vorbiți despre Arbeloa, iar italienilor despre Chivu. Amândoi sunt băieții mei, foștii mei jucători și sunt speciali. Din punct de vedere uman, el (n.r: Arbeloa) este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Madrid. Sper ca lui Arbeloa să-i meargă foarte bine și să aibă o carieră fantastică”, a declarat Jose Mourinho la conferinţa de presă premergătoare duelului cu Real Madrid, echipă pe care Mourinho a antrenat-o în trecut.

Jose Mourinho se luptă pentru calificarea în play-off-ul Champions League

Benfica se luptă pentru a prinde unul din cele 24 de locuri care duc în play-off-ul UEFA Champions League. Înaintea ultimei etape din grupă, Benfica e pe locul 29, cu 6 puncte. Pe locul 24, ultimul ce duce în play-off, e campioana Greciei, Olympiacos, care are 8 puncte. Real Madrid e pe 3, cu 15 puncte, în timp ce Interul lui Cristi Chivu e pe 14, cu 12 puncte.