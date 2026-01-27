Cum i-a numit Jose Mourinho pe Cristi Chivu şi Arbeloa, după ce s-a înţeles că i-a atacat! - Antena Sport

Jose Mourinho (63 de ani) a lămurit subiectul presupusului său atac la adresa foştilor săi elevi, Cristi Chivu (45 de ani) şi Alvaro Arbeloa (43 de ani).
Mourinho a declarat că nu înţelege cum echipele mari aleg să pună antrenori tehnicieni fără experienţă. Mourinho a explicat că nu a făcut referire la Chivu şi Arbeloa.
Jose Mourinho neagă că i-a atacat pe Cristi Chivu şi Alvaro Arbeloa
„Întrebarea de atunci era despre Spalletti, iar răspunsul meu este despre el. În anul 2000, Benfica a sunat un antrenor care nu antrenase pe nimeni. Acel antrenor nu a răspuns, pentru că a crezut că îl vor ca asistent. Asta mi s-a întâmplat mie.
Vouă, spaniolilor, v-a prins bine să vorbiți despre Arbeloa, iar italienilor despre Chivu. Amândoi sunt băieții mei, foștii mei jucători și sunt speciali. Din punct de vedere uman, el (n.r: Arbeloa) este unul dintre jucătorii mei preferați. Nu a fost cel mai bun, dar poate a fost unul dintre cei mai buni oameni de la Madrid. Sper ca lui Arbeloa să-i meargă foarte bine și să aibă o carieră fantastică”, a declarat Jose Mourinho la conferinţa de presă premergătoare duelului cu Real Madrid, echipă pe care Mourinho a antrenat-o în trecut.
Jose Mourinho se luptă pentru calificarea în play-off-ul Champions League
Benfica se luptă pentru a prinde unul din cele 24 de locuri care duc în play-off-ul UEFA Champions League. Înaintea ultimei etape din grupă, Benfica e pe locul 29, cu 6 puncte. Pe locul 24, ultimul ce duce în play-off, e campioana Greciei, Olympiacos, care are 8 puncte. Real Madrid e pe 3, cu 15 puncte, în timp ce Interul lui Cristi Chivu e pe 14, cu 12 puncte.
Benfica vine după o victorie la scor, 4-0, cu Estrela lui Ianis Stoica, partidă transmisă în direct în AntenaPLAY. Românul Ianis Stoica a jucat 74 de minute în acest meci. Benfica şi Jose Mourinho pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY.
“Pentru mine singurele surprize sunt atunci când tehnicienii fără un nume în spate au oportunitatea de a antrena cele mai bune echipe din lume. Astea sunt surprizele adevărate pentru mine”, declara “The Special One”, afirmaţie care a fost interpretată ca un atac la Cristi Chivu şi Alvaro Arbeloa.
“Experiența mea mă face să înțeleg că meciul durează 100 de minute. Chiar dacă experiența mea este acumulată în sectorul de tineret și cineva o poate contesta, noi continuăm să muncim din greu, în ciuda «zgomotului» pe care îl fac prietenii și dușmanii noștri, pentru ca echipa să devină una competitivă și să își îndeplinească obiectivele”, a replicat Cristi Chivu, la conferinţa de presă de după victoria la scor de tenis cu Pisa, 6-2.
- Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter
- Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci decisiv pentru Inter în Champions League
- Nu doar Guardiola a pățit-o! Bodø/Glimt, echipa de la capătul lumii, e „sperietoarea” marilor cluburi din Europa
- Moment uluitor în Champions League. Luciano Spalletti și-a pălmuit propriul jucător înainte să intre pe teren
- Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul