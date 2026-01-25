Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca - Antena Sport

Ianis Stoica a jucat 74 de minute în meciul dintre Benfica şi Estrela Amadora, transmis în direct în AntenaPLAY. Românul a fost înlocuit cu Rodrigo Pinho.

În minutul 57, Ianis Stoica putea înscrie în poarta Benficăi lui Jose Mourinho. Românul a şutat de la marginea careului, dar balonul s-a dus puţin peste poarta apărată de Trubin.

Nota românului Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute cu Benfica

În minutul 33, Ianis Stoica a văzut un cartonaş galben. El a fost schimbat la scorul de 3-0 pentru Benfica. O “dublă” a lui Pavlidis şi un gol al lui Sidny Lopes Cabral, care a marcat chiar contra fostei sale echipe, Estrela, deciseseră deja meciul când a fost schimbat Ianis Stoica. Anisio Cabral, în minutul 84, un puşti de 17 ani, avea să marcheze la debutul la echipa mare, înscriind cu capul, după o centrare a altui puşti de 17 ani, Banjaqui.

Pentru evoluţia lui din meciul cu Benfica, Ianis Stoica a fost notat de către site-ul de specialitate sofascore.ro cu numai 5.9. Ianis Stoica a avut un procentaj de 54% al paselor reuşite. Din 13 pase încercate de român, 7 şi-au atins ţinta.

În 18 meciuri în care a jucat în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY, Ianis Stoica a înscris 2 goluri şi a oferit două assist-uri. În Liga Portugal mai evoluează un român, Tony Strata, care a început să devină titular la Vitoria Guimaraes.