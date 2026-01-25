Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca
VIDEO

Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca

Bogdan Stănescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 21:54

Comentarii
Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute în meciul cu Benfica lui Mourinho! Românul putea marca

Ianis Stoica în meciul cu Benfica / Profimedia Images

Ianis Stoica a jucat 74 de minute în meciul dintre Benfica şi Estrela Amadora, transmis în direct în AntenaPLAY. Românul a fost înlocuit cu Rodrigo Pinho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 57, Ianis Stoica putea înscrie în poarta Benficăi lui Jose Mourinho. Românul a şutat de la marginea careului, dar balonul s-a dus puţin peste poarta apărată de Trubin.

Nota românului Ianis Stoica după ce a jucat 74 de minute cu Benfica

În minutul 33, Ianis Stoica a văzut un cartonaş galben. El a fost schimbat la scorul de 3-0 pentru Benfica. O “dublă” a lui Pavlidis şi un gol al lui Sidny Lopes Cabral, care a marcat chiar contra fostei sale echipe, Estrela, deciseseră deja meciul când a fost schimbat Ianis Stoica. Anisio Cabral, în minutul 84, un puşti de 17 ani, avea să marcheze la debutul la echipa mare, înscriind cu capul, după o centrare a altui puşti de 17 ani, Banjaqui.

Pentru evoluţia lui din meciul cu Benfica, Ianis Stoica a fost notat de către site-ul de specialitate sofascore.ro cu numai 5.9. Ianis Stoica a avut un procentaj de 54% al paselor reuşite. Din 13 pase încercate de român, 7 şi-au atins ţinta.

În 18 meciuri în care a jucat în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY, Ianis Stoica a înscris 2 goluri şi a oferit două assist-uri. În Liga Portugal mai evoluează un român, Tony Strata, care a început să devină titular la Vitoria Guimaraes.

Reclamă
Reclamă

Benfica lui Mourinho e pe 3 în campionatul Portugaliei, cu 45 de puncte, la 3 puncte de locul 2, ocupat de Sporting şi la 7 de liderul Porto, care are un meci mai puţin disputat.

 

 

S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în HunedoaraS-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Reclamă

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Observator
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Cine este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit, dar care nu și-a atins niciodată potențialul maxim. „Era foarte bun”
Fanatik.ro
Cine este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit, dar care nu și-a atins niciodată potențialul maxim. „Era foarte bun”
21:22
Gigi Becali a intervenit la pauză. Telefon la Meme Stoica, au urmat două schimbări
21:21
LIVE VIDEOBenfica – Estrela Amadora 4-0. “Dublă” Pavlidis. Ianis Stoica, aproape de gol în meciul cu Jose Mourinho
21:00
LIVE TEXTFCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii profită de gafele uriașe din apărare
20:52
Control doping după FCSB – CFR Cluj. Decizia luată de ANAD
20:47
Manchester United, victorie spectaculoasă pe terenul lui Arsenal. Meci dramatic, cu cinci goluri
20:44
Mihai Toma, candidat la ratarea sezonului! Jucătorul FCSB-ului nu a putut înscrie cu poarta goală
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia