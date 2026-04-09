Hansi Flick a făcut praf arbitrajul lui Istvan Kovacs, din Barcelona – Atletico. “Penalty! Roşu!”

Dan Roșu Publicat: 9 aprilie 2026, 8:21

Istvan Kovacs - Profimedia Images

Hansi Flick a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs şi al colegilor săi din camera VAR, la finalul meciului dintre Barcelona şi Atletico, 0-2, din turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.

Portarul lui Atletico, Musso, i-a pasat în careu lui Marc Pubill, iar acesta a oprit mingea cu mâna şi a repus el balonul din colţul careului mic. Flick consideră că trebuia dictat penalty şi eliminarea lui Pubill şi nu înţelege de ce VAR nu a intervenit.

“Am pierdut cu 2-0, dar am avut multe ocazii și nu ne vom da bătuți. Nu sunt sigur că este corectă eliminarea lui Cubarsi. Am avut un penalty și nu înțeleg de ce VAR nu a intervenit. A fost penalty și un al doilea cartonaș galben, deci roșu. Credem în noi și vom avea ocazii să marcăm”, a spus Flick, citat de Sport.

Istvan Kovacs a fost implicat într-o altă fază care a generat discuţii în finalul primei reprize a meciului de pe Camp Nou. Cubarsi l-a faultat din postură de ultim apărător pe Giuliano Simeone, iar Kovacs i-a arătat, iniţial, numai cartonaşul galben fundaşului Barcelonei. Antrenorul lui Atletico Madrid, Diego Simeone, a izbucnit după decizia lui Istvan Kovacs.

Kovacs a fost chemat la VAR, a revăzut faza pe monitor şi a întors decizia, arătându-i cartonaşul roşu fundaşului Barcelonei.

Din lovitura liberă dictată de Kovacs la faultul lui Cubarsi, care a fost eliminat, Julian Alvarez a deschis scorul. Atacantul lui Atletico a avut o execuţie superbă, la care Garcia nu a putut avea replică.

