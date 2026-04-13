Florentino Perez, anunț războinic înaintea returului cu Bayern: „Aici nimeni nu renunță”

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 10:08

Florentino Perez / Profimedia

Real Madrid va juca miercuri returul sferturilor UEFA Champions League, contra celor de la Bayern Munchen. Gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa vrea să întoarcă soarta calificării, după ce a pierdut în tur cu scorul de 2-1.

Florentino Perez a vorbit și el înaintea bătăliei de la Munchen și a avut un mesaj războinic pentru jocul care poate trimite Realului în semifinalele celei mai tari competiții inter-cluburi.

Florentino Perez crede în calificarea în semifinalele Champions League

Real Madrid a pierdut manșa tur a dublei cu Bayern Munchen, din sferturile UEFA Champions League, însă gruparea „los blancos” crede în continuare în calificarea mai departe.

Florentino Perez a reacționat înaintea disputei de pe tărâmul bavarez și a lansat un îndemn războinic, fiind încrezător în calificarea în faza semifinalelor.

„Voi, cei care v-ați dedicat viețile lui Real Madrid, știți foarte bine că aici nimeni nu renunță și că vom continua să luptăm, an de an, până în ultimul moment, pentru a încerca să adăugăm noi trofee în cel mai bogat palmares din istoria sportului, care aparține lui Real Madrid.

Am câștigat 58 de trofee în ultimii 15 ani, inclusiv 6 Ligi ale Campionilor la fotbal și 3 Cupe ale Europei la baschet.

Acest lucru demonstrează standardele noastre ridicate, dar ne determină și să reflectăm: să evaluăm lucrurile la adevărata lor valoare și să fim conștienți de dificultățile implicate în obținerea fiecărei victorii și a fiecărui trofeu”, a declarat acesta, potrivit Mundo Deportivo.

Loading ... Loading ...
