Florentino Perez, anunț războinic înaintea returului cu Bayern: „Aici nimeni nu renunță”

Real Madrid va juca miercuri returul sferturilor UEFA Champions League, contra celor de la Bayern Munchen. Gruparea antrenată de Alvaro Arbeloa vrea să întoarcă soarta calificării, după ce a pierdut în tur cu scorul de 2-1.

Florentino Perez a vorbit și el înaintea bătăliei de la Munchen și a avut un mesaj războinic pentru jocul care poate trimite Realului în semifinalele celei mai tari competiții inter-cluburi.

Florentino Perez crede în calificarea în semifinalele Champions League

Real Madrid a pierdut manșa tur a dublei cu Bayern Munchen, din sferturile UEFA Champions League, însă gruparea „los blancos” crede în continuare în calificarea mai departe.

Florentino Perez a reacționat înaintea disputei de pe tărâmul bavarez și a lansat un îndemn războinic, fiind încrezător în calificarea în faza semifinalelor.

„Voi, cei care v-ați dedicat viețile lui Real Madrid, știți foarte bine că aici nimeni nu renunță și că vom continua să luptăm, an de an, până în ultimul moment, pentru a încerca să adăugăm noi trofee în cel mai bogat palmares din istoria sportului, care aparține lui Real Madrid.