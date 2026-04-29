Inteligența artificială a făcut topul celor mai tari meciuri de fotbal din istorie. Pe ce loc e PSG – Bayern 5-4

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 20:48

PSG - Bayern / Profimedia

PSG și Bayern Munchen au oferit marți seara un spectacol sublim în prima manșă din semifinalele Champions League, francezii câștigând cu 5-4. Imediat după partida de pe Parc des Princes, oamenii au început să se întrebe unde se clasează meciul în cauză în topul celor mai tari dueluri din întreaga istorie a sportului, iar inteligența artificială a oferit răspunsul ei.

Paris Saint-Germain a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 în prima manșă din semifinalele UCL, la capătul unui meci care a intrat în istoria competiției și a doborât noi recorduri. Deși partida a fost una de poveste, aceasta nu și-a făcut locul între cele mai bune 10 confruntări din istoria fotbalului, potrivit unei analize a inteligenței artificiale consultate de jurnaliștii de la marca.com.

PSG – Bayern, doar pe 13 în topul celor mai tari meciuri din istorie

În clasamentul realizat de AI, pe primul loc se află celebra finală a Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina contra Franței după loviturile de departajare. Atunci, pe Lusail Stadium, “pumele” au condus cu 2-0, echipa lui Mbappe a egalat prin tânărul star, iar după prelungiri scorul a ajuns la 3-3. A fost turneul final în urma căruia Messi a câștigat titlul mult râvnit, cel mondial.

În ierarhia respectivă care reprezintă un Top 25 se află multe alte meciuri iconice de la World Cup sau din Champions League, iar PSG – Bayern se află pe locul 13. Deasupra duelului de pe Parc des Princes se mai află “Miracolul de la Istanbul”, meciul în care Maradona a scris istorie cu Anglia sau revenirea lui United din ultimele minute cu Bayern în finala UCL din 1999.

Cele mai tari meciuri de fotbal din istorie, potrivit AI-ului

1. Argentina – Franța 3-3, Finala Cupei Mondiale din 2022

2. Liverpool – AC Milan 3-3, Finala UCL din 2005

3. Italia – Germania de Vest 4-3, semifinală Cupa Mondială din 1970

4. Manchester United – Bayern Munchen 2-1, Finala UCL din 1999

5. Brazilia – Italia 4-1, Finala Cupei Mondiale din 1970

6. Argentina – Anglia 2-1, sfert Cupa Mondială din 1986 (cu “mânza lui Dumnezeu” și “golul secolului”)

7. Germania – Franța 3-3, semifinală Cupa Mondială din 1982

8. Uruguay – Brazilia 2-1, Finala Cupei Mondiale din 1950

9. Real Madrid – Eintracht Frankfurt 7-3, Finala Cupei Campionilor Europeni din 1960

10. Anglia – Ungaria 3-6, amical din 1953 considerat de unii “meciul secolului”

11. Liverpool – Barcelona 4-0, retur semifinală UCL 2018/19

12. Germania – Brazilia 7-1, semifinală Cupa Mondială 2014

13. PSG – Bayern Munchen 5-4, tur semifinală UCL 2025/26

14. Spania – Italia 4-0, Finala EURO 2012

15. Manchester City – Queen’s Park Rangers 3-2, ultima etapă din Premier League, sezonul 2011/12

16. Bayern Munchen – Real Madrid 0-4, semifinală UCL 2013/14

17. Spania – Olanda 1-0, Finala Cupei Mondiale din 2010

18. Franța – Brazilia 3-0, Finala Cupei Mondiale din 1998

19. Brazilia – Anglia 1-0, Cupa Mondială din 1970

20. Real Madrid – Manchester City 3-1, retur semifinală UCL 2021/22

21. Barcelona – PSG 6-1, retur optime de finală UCL 2016/17

22. Italia – Brazilia 3-2, Cupa Mondială din 1982

23. Anglia – Germania 4-2, Finala Cupei Mondiale din 1966

24. Deportivo La Coruna – AC Milan 4-0, sfert de finală UCL 2004

25. Brazilia – Suedia 5-2, Finala Cupei Mondiale din 1958

