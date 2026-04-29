Inteligența artificială a făcut topul celor mai tari meciuri de fotbal din istorie. Pe ce loc e PSG – Bayern 5-4

PSG și Bayern Munchen au oferit marți seara un spectacol sublim în prima manșă din semifinalele Champions League, francezii câștigând cu 5-4. Imediat după partida de pe Parc des Princes, oamenii au început să se întrebe unde se clasează meciul în cauză în topul celor mai tari dueluri din întreaga istorie a sportului, iar inteligența artificială a oferit răspunsul ei.

Paris Saint-Germain a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 în prima manșă din semifinalele UCL, la capătul unui meci care a intrat în istoria competiției și a doborât noi recorduri. Deși partida a fost una de poveste, aceasta nu și-a făcut locul între cele mai bune 10 confruntări din istoria fotbalului, potrivit unei analize a inteligenței artificiale consultate de jurnaliștii de la marca.com.

PSG – Bayern, doar pe 13 în topul celor mai tari meciuri din istorie

În clasamentul realizat de AI, pe primul loc se află celebra finală a Cupei Mondiale din 2022, câștigată de Argentina contra Franței după loviturile de departajare. Atunci, pe Lusail Stadium, “pumele” au condus cu 2-0, echipa lui Mbappe a egalat prin tânărul star, iar după prelungiri scorul a ajuns la 3-3. A fost turneul final în urma căruia Messi a câștigat titlul mult râvnit, cel mondial.

În ierarhia respectivă care reprezintă un Top 25 se află multe alte meciuri iconice de la World Cup sau din Champions League, iar PSG – Bayern se află pe locul 13. Deasupra duelului de pe Parc des Princes se mai află “Miracolul de la Istanbul”, meciul în care Maradona a scris istorie cu Anglia sau revenirea lui United din ultimele minute cu Bayern în finala UCL din 1999.

Cele mai tari meciuri de fotbal din istorie, potrivit AI-ului