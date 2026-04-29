Tripleta Kane – Olise – Diaz a ajuns la 100 de goluri, dar e încă departe de cifrele MSN. Topul all-time

Tripleta Kane-Olise-Diaz este cea mai prolifică din istoria lui Bayern

Bayern Munchen are un sezon extraordinar și speră la o nouă triplă istorică. Echipa lui Vincent Kompany a câștigat titlul, e în finala Cupei, iar în manșa tur a duelului din semifinalele UEFA Champions League a avut un meci fabulos la Paris, pierdut cu 5-4 în fața lui PSG.

Cei trei oameni din atacul lui Bayern, Harry Kane, Michael Olise și Luis Diaz au marcat fiecare câte un gol și au ajuns împreună la 100 de reușite în această stagiune.

Au trecut peste tripleta Cristiano-Benzema-Bale

Kane a deschis scorul la Paris și a ajuns la 54 de goluri în această stagiune. El a și pasat la un gol. Olise a făcut 2-2 înainte de pauză, iar Diaz a stabilit scorul final. Cele 100 de goluri reușite de Kane, Olise și Diaz l-au transformat deja în cel mai prolific trio din istoria lui Bayern.

Precentul record era deținut de Lewandowski (55), Gnabry (23) și Muller (14) în sezonul 2019/2020. Kane, Olise și Diaz au cel puțin încă 5 meciuri la dispoziție pentru a duce cifrele și mai sus: trei de campionat, returul cu PSG, finala Cupei Germaniei. Plus o posibilă finala de UEFA Champions League.

Când vine vorba însă de cele mai prolifice triplete de atacanți, lucrurile stau foarte diferit: Messi, Suarez și Neymar sunt inegalabili.