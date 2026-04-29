Statistică uluitoare înainte de Atletico Madrid – Arsenal. Ce bornă negativă au stabilit cele două formații

Atletico Madrid și Arsenal sunt celelalte două semifinaliste care luptă pentru calificarea în finala UEFA Champions League din acest sezon. Niciuna din cele două echipe nu a cucerit acest trofeu vreodată, dar anul acesta poate veni cu o premieră în istoria competiției.

Statisticienii au precizat că gruparea din Premier League este cotată cu șansa a doua la câștigarea trofeului, în timp ce trupa pregătită de Diego Simeone are doar 6% șanse să se impună în ultimul act.

Atletico Madrid și Arsenal, echipele cu cele mai multe jocuri în Champions League fără trofeu

Atletico Madrid și Arsenal nu au câștigat niciodată în istorie trofeul UEFA Champions League, iar ambele formații vor lupta pentru un loc în finala acestui sezon, acolo unde va mai ajunge Paris Saint Germain sau Bayern Munchen.

Statisticienii au făcut o analiză asupra situației celor două formații în competițiile europene și au sesizat că ambele conduc clasamentul la numărul de meciuri jucate fără a câștiga marele trofeu.

„Tunarii” au adunat 223 de meciuri în cea mai importantă competiție inter-cluburi, în timp ce Atletico Madrid a ajuns la 190 de jocuri. Mai mult decât atât, spaniolii au jucat două finale cu Diego Simeone pe bancă, dar le-am pierdut pe ambele.