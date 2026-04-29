Prima veste proastă pentru Luis Enrique! Ce s-a întâmplat după spectacolul din PSG – Bayern Munchen

Paris Saint Germain și Bayern Munchen au oferit unul dintre cele mai spectaculoase partide văzute vreodată în UEFA Champions League, iar deținătoarea trofeului a făcut un pas important către calificarea în finală.
Din păcate, Luis Enrique a primit și vești proaste din partea staff-ului medicale, asta după ce Achraf Hakimi a suferit o accidentare musculară, care l-ar putea face indisponibil pentru restul sezonului.
Achraf Hakimi, accidentat în PSG – Bayern
Va fi un retur de foc la Munchen, asta după ce Paris Saint German s-a impus cu scorul de 5-4 în fața campioanei Germaniei. Avantajul de un gol nu va fi suficient pentru calificarea în finală, mai ales că nemții au marcat peste 100 de goluri în acest sezon.
Luis Enrique a primit vești proaste și din partea staff-ului medical. Achraf Hakimi a suferit o accidentare musculară și este incert pentru manșa retur, dar și pentru restul acestui sezon.
Este o pierdere uriașă pentru gruparea din Hexagon, care se bazează pe aportul ofensiv al marocanului. Ieșit și el accidentat din acest joc, Nuno Mendes va fi apt pentru retur.
Achraf Hakimi is a doubt for the second leg. The Moroccan did not only suffer cramps last night – he will undergo further tests today to reveal the extent of the injury. Meanwhile Nuno Mendes, who was also subbed off, will be available in the second leg [@FabriceHawkins] pic.twitter.com/nzPe0PVuqm
— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 29, 2026
