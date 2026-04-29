Prima veste proastă pentru Luis Enrique! Ce s-a întâmplat după spectacolul din PSG – Bayern Munchen

Paris Saint Germain și Bayern Munchen au oferit unul dintre cele mai spectaculoase partide văzute vreodată în UEFA Champions League, iar deținătoarea trofeului a făcut un pas important către calificarea în finală.

Din păcate, Luis Enrique a primit și vești proaste din partea staff-ului medicale, asta după ce Achraf Hakimi a suferit o accidentare musculară, care l-ar putea face indisponibil pentru restul sezonului.

Va fi un retur de foc la Munchen, asta după ce Paris Saint German s-a impus cu scorul de 5-4 în fața campioanei Germaniei. Avantajul de un gol nu va fi suficient pentru calificarea în finală, mai ales că nemții au marcat peste 100 de goluri în acest sezon.

Luis Enrique a primit vești proaste și din partea staff-ului medical. Achraf Hakimi a suferit o accidentare musculară și este incert pentru manșa retur, dar și pentru restul acestui sezon.

Este o pierdere uriașă pentru gruparea din Hexagon, care se bazează pe aportul ofensiv al marocanului. Ieșit și el accidentat din acest joc, Nuno Mendes va fi apt pentru retur.