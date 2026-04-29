O țară din afara Top 5 poate ajunge să trimită patru echipe în UCL. Scenariul care trebuie să se producă

Lupta țărilor pentru locul suplimentar de Champions League este în continuare activă, după ce Anglia și-a rezervat una dintre cele două poziții în plus. Deși Germania este în pole-position să aibă la rândul ei încă un club în cea mai tare competiție intercluburi europeană în sezonul viitor, în ecuație se află și Portugalia, care ar putea ajunge să trimită patru echipe.

Competițiile europene au ajuns pe final, iar orice rezultat contează pentru fiecare țară în clasamentul coeficienților, decisiv pentru configurația preliminariilor și fazelor grupelor din UCL, UEL și UECL în sezonul viitor. În ceea ce privește cea mai tare competiție europeană, o situație extrem de interesantă, dar momentan improbabilă, ar putea să se producă.

Portugalia poate trimite patru echipe în Liga Campionilor

Momentan, Liga Portugal trimite doar două echipe în Champions League, campioana, care merge direct în grupa XXL, plus vicecampioana, care se duce în preliminarii. Situația ar putea să se schimbe, însă totul depinde în primul rând de Braga, aflată în semifinalele UEL, după care de alte patru rezultate care nu țin de lusitani.

Cum poate trimite Portugalia patru echipe în Champions League?

Prima condiție: Braga să cucerească Europa League și să obțină trei victorii din trei posibile în drumul spre trofeu. Adică să o învingă tur-retur pe Freiburg și pe eventuala adversară din ultimul act.