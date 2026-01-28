Italienii i-au greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs înainte de Borussia Dortmund - Inter. Gafa din presă - Antena Sport

Închide meniul
Italienii i-au greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs înainte de Borussia Dortmund – Inter. Gafa din presă

Andrei Nicolae Publicat: 28 ianuarie 2026, 10:11

Istvan Kovacs, la un meci de Champions League/ Profimedia

Istavan Kovacs va arbitra Interul lui Cristi Chivu în ultima etapă din Liga Campionilor, când formația de pe Giuseppe Meazza o va întâlni în deplasare pe Borussia Dortmund. Înainte de meci, diverse site-uri de sport din Italia au realizat materiale prin care au anunțat cine oficiază partida “nerazzurrilor”, iar unele dintre ele i-au greșit naționalitatea centralului român de origine maghiară.

Istvan Kovacs se pregătește pentru al cincilea meci pe care îl va arbitra în acest sezon de Liga Campionilor, după ce a fost delegat la duelul de pe Signal Iduna Park dintre Borussia Dortmund și Inter. Meciul în care va fi agrenată trupa lui Chivu este unul extrem de important pentru ambele cluburi, care speră că printr-un joc de rezultate extrem de favorabil și a unei victorii, pot ajunge în Top 8 și se pot califica direct în optimile competiției.

Kovacs, numit turc și maghiar de site-urile din Italia

Ca de fiecare dată, jurnaliștii din Italia au realizat articole legate de cine arbitrează meciurile din cupele europene în care sunt angrenate formațiile din Serie A. Corriere dello Sport, unul dintre cele mai cunoscute cotidiane din “cizmă”, a comis însă o gafă și a scris: “Arbitrul turc Kovacs va oficia Dortmund – Inter“.

Aceștia nu au fost însă singuri, pentru că cei de la siempreinter.com, un site care acoperă îndeaproape știrile legate de “nerazzurri”, n-au fost nici ei mai inspirați: “Arbitru maghiar (n.r. referindu-se la Kovacs) numit pentru confruntarea din Champions League dintre Borussia Dortmund și Inter Milano“.

Până acum, Kovacs a mai arbitrat alte patru meciuri din Champions League în acest sezon, după cum urmează:

  • Galatasaray – Atletico 1-1
  • Olympiacos – Pafos 0-0
  • Villarreal – Juventus 2-2
  • Liverpool – Real Madrid 1-0

Partida dintre Borussia Dortmund și Inter va fi una dintre cele 18 disputate la aceeași oră în Liga Campionilor, în seara în care se stabilește clasamentul final al grupei după ultima etapă.

